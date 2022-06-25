https://ria.ru/20220625/liturgiya-1798052479.html

Экзарх Африки начал свою первую литургию на континенте в Гизе

Экзарх Африки начал свою первую литургию на континенте в Гизе - РИА Новости, 25.06.2022

Экзарх Африки начал свою первую литургию на континенте в Гизе

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) начал свою первую божественную литургию в качестве экзарха Русской православной церкви (РПЦ) на... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:05

2022-06-25T10:05

2022-06-25T10:50

религия

религия

африка

митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)

русская православная церковь

московский синодальный хор

египет

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ГИЗА, 25 июн - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) начал свою первую божественную литургию в качестве экзарха Русской православной церкви (РПЦ) на континенте в храме "Мар-Мина" в Гизе, передает корреспондент РИА Новости.Экзарх 24 июня начал визит в Египет, в Каир. Ожидается, что в ходе поездки также пройдут переговоры на высоком уровне и встреча митрополита с соотечественниками, а также концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора.Ансамбль солистов под управлением художественного руководителя и главного дирижёра хора, заслуженного артиста России Алексея Пузакова аккомпанировал литургии митрополита.Церковь великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI принадлежит Коптской церкви и относится к ее архиепископии в Гизе.Митрополит Леонид с 2004 по 2013 год был представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всей Африки. Во время своего представительского служения он бывал в разных странах континента и служил там литургии, но в сане патриаршего экзарха служба в Каире стала первой.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.В интервью РИА Новости после своего назначения митрополит Леонид рассказал, что вопрос о выделении в Каире участка для строительства кафедрального собора Северо-Африканской епархии РПЦ решается.

https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795138799.html

https://ria.ru/20220607/poslushnitsy-1793805121.html

африка

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, африка, митрополит леонид (клинский леонид (горбачев), русская православная церковь, московский синодальный хор, египет