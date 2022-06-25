10:05 25.06.2022 (обновлено: 10:50 25.06.2022)
Экзарх Африки начал свою первую литургию на континенте в Гизе
Экзарх Африки митрополит Клинский Леонид начал свою первую литургию на континенте в Гизе
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Архивное фото
ГИЗА, 25 июн - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) начал свою первую божественную литургию в качестве экзарха Русской православной церкви (РПЦ) на континенте в храме "Мар-Мина" в Гизе, передает корреспондент РИА Новости.
Экзарх 24 июня начал визит в Египет, в Каир. Ожидается, что в ходе поездки также пройдут переговоры на высоком уровне и встреча митрополита с соотечественниками, а также концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора.
Ансамбль солистов под управлением художественного руководителя и главного дирижёра хора, заслуженного артиста России Алексея Пузакова аккомпанировал литургии митрополита.
Церковь великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI принадлежит Коптской церкви и относится к ее архиепископии в Гизе.
Митрополит Леонид с 2004 по 2013 год был представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всей Африки. Во время своего представительского служения он бывал в разных странах континента и служил там литургии, но в сане патриаршего экзарха служба в Каире стала первой.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
В интервью РИА Новости после своего назначения митрополит Леонид рассказал, что вопрос о выделении в Каире участка для строительства кафедрального собора Северо-Африканской епархии РПЦ решается.