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"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы - РИА Новости, 25.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798065538.html
"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы
"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы - РИА Новости, 25.06.2022
"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы
Роскосмос отправит в правительство не только пересмотренную действующую Федеральную космическую программу, но и измененную перспективную, которая начнёт... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:57
2022-06-25T11:57
наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роскосмос отправит в правительство не только пересмотренную действующую Федеральную космическую программу, но и измененную перспективную, которая начнёт действовать в 2026 года, заявил в субботу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Федеральная космическая программа действует с 2016 по 2025 год. Сейчас у нас 2022 год, уже середина года. В любом случае, мы готовим не столько пересмотренную нынешнюю программу, сколько новые акценты расставляем в проекте, который будет уже принят правительством, и определит работу в том числе и госкорпорации "Роскосмос" на период с 2026 года", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".Он отметил, что в новой программе будет сделан акцент на "как минимум удвоение орбитальной группировки", а также создание космических аппаратов на российской электронно-компонентной базе."В условиях санкций принимать какие-то решения, которые связаны с нашей зависимостью от кого бы то ни было, даже от партнёров, невозможно", - добавил Рогозин.По его словам, в нынешних условиях у госкорпорации каждый рубль на счету, поэтому обсуждается создание в рамках программы "Сфера" тех космических аппаратов, которые были заложены изначально в федеральной космической программе. Это нужно для того, чтобы построить их по одной технологии.Ранее в пресс-службе сообщили РИА Новости, что "Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798062923.html
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
11:57 25.06.2022
 
"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы

"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант перспективной космической программы

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роскосмос отправит в правительство не только пересмотренную действующую Федеральную космическую программу, но и измененную перспективную, которая начнёт действовать в 2026 года, заявил в субботу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Федеральная космическая программа действует с 2016 по 2025 год. Сейчас у нас 2022 год, уже середина года. В любом случае, мы готовим не столько пересмотренную нынешнюю программу, сколько новые акценты расставляем в проекте, который будет уже принят правительством, и определит работу в том числе и госкорпорации "Роскосмос" на период с 2026 года", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России
Он отметил, что в новой программе будет сделан акцент на "как минимум удвоение орбитальной группировки", а также создание космических аппаратов на российской электронно-компонентной базе.
"В условиях санкций принимать какие-то решения, которые связаны с нашей зависимостью от кого бы то ни было, даже от партнёров, невозможно", - добавил Рогозин.
По его словам, в нынешних условиях у госкорпорации каждый рубль на счету, поэтому обсуждается создание в рамках программы "Сфера" тех космических аппаратов, которые были заложены изначально в федеральной космической программе. Это нужно для того, чтобы построить их по одной технологии.
Ранее в пресс-службе сообщили РИА Новости, что "Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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