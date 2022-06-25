https://ria.ru/20220625/kosmos-1798065538.html

"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы

"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы - РИА Новости, 25.06.2022

"Роскосмос" отправит в правительство новый вариант космической программы

Роскосмос отправит в правительство не только пересмотренную действующую Федеральную космическую программу, но и измененную перспективную, которая начнёт... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:57

2022-06-25T11:57

2022-06-25T11:57

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роскосмос отправит в правительство не только пересмотренную действующую Федеральную космическую программу, но и измененную перспективную, которая начнёт действовать в 2026 года, заявил в субботу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Федеральная космическая программа действует с 2016 по 2025 год. Сейчас у нас 2022 год, уже середина года. В любом случае, мы готовим не столько пересмотренную нынешнюю программу, сколько новые акценты расставляем в проекте, который будет уже принят правительством, и определит работу в том числе и госкорпорации "Роскосмос" на период с 2026 года", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".Он отметил, что в новой программе будет сделан акцент на "как минимум удвоение орбитальной группировки", а также создание космических аппаратов на российской электронно-компонентной базе."В условиях санкций принимать какие-то решения, которые связаны с нашей зависимостью от кого бы то ни было, даже от партнёров, невозможно", - добавил Рогозин.По его словам, в нынешних условиях у госкорпорации каждый рубль на счету, поэтому обсуждается создание в рамках программы "Сфера" тех космических аппаратов, которые были заложены изначально в федеральной космической программе. Это нужно для того, чтобы построить их по одной технологии.Ранее в пресс-службе сообщили РИА Новости, что "Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798062923.html

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин