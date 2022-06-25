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В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220625/koronavirus-1798062791.html
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:35
2022-06-25T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1152 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 37 субъектах, снижение - в 33, ситуация не изменилась в 15."Выявлено 3072 новых случая COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - также говорится в сообщении.Кроме того, за сутки в стране выздоровели 3454 человека, на 7,1% больше в сравнении с 24 июня.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
11:35 25.06.2022 (обновлено: 11:40 25.06.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 3072 случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Антон ДенисовВрач бригады скорой медицинской помощи
Врач бригады скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Врач бригады скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 25 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1152 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 37 субъектах, снижение - в 33, ситуация не изменилась в 15.
"Выявлено 3072 новых случая COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - также говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки в стране выздоровели 3454 человека, на 7,1% больше в сравнении с 24 июня.
Медицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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