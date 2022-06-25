https://ria.ru/20220625/koronavirus-1798062791.html

В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19

Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:35

2022-06-25T11:35

2022-06-25T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1152 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 37 субъектах, снижение - в 33, ситуация не изменилась в 15."Выявлено 3072 новых случая COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - также говорится в сообщении.Кроме того, за сутки в стране выздоровели 3454 человека, на 7,1% больше в сравнении с 24 июня.

https://ria.ru/20220625/covindex-1798053207.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество