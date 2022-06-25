https://ria.ru/20220625/korabl-1798079919.html

Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире

Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире - РИА Новости, 25.06.2022

Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире

Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил американский предприниматель и исследователь Виктор Весково. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:53

2022-06-25T13:53

2022-06-25T14:01

в мире

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил американский предприниматель и исследователь Виктор Весково."Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный", - написал он на своей странице в Twitter.Найденный эсминец ВМС США также называют Sammy B. Он затонул в октябре 1944 года во время сражения в заливе Лейте у острова Самар, самом масштабном морском сражении во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220309/sudno-1777303698.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, военно-морские силы сша