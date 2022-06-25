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Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире - РИА Новости, 25.06.2022
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Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире
Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире - РИА Новости, 25.06.2022
Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире
Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил американский предприниматель и исследователь Виктор Весково. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:53
2022-06-25T14:01
в мире
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил американский предприниматель и исследователь Виктор Весково."Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный", - написал он на своей странице в Twitter.Найденный эсминец ВМС США также называют Sammy B. Он затонул в октябре 1944 года во время сражения в заливе Лейте у острова Самар, самом масштабном морском сражении во время Второй мировой войны.
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в мире, военно-морские силы сша
13:53 25.06.2022 (обновлено: 14:01 25.06.2022)
 
Исследователи нашли самый глубоко затонувший корабль в мире

Исследователи нашли в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире

© AFP 2022 / Caladan Oceanic and EYOS expeditionsОстанки эсминца ВМС США Samuel B. Roberts, затонувшего в Филиппинском море
Останки эсминца ВМС США Samuel B. Roberts, затонувшего в Филиппинском море - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Caladan Oceanic and EYOS expeditions
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил американский предприниматель и исследователь Виктор Весково.
"Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный", - написал он на своей странице в Twitter.
© AFP 2022 / Caladan Oceanic and EYOS expeditionsОстанки эсминца ВМС США Samuel B. Roberts, затонувшего в Филиппинском море
Останки эсминца ВМС США Samuel B. Roberts, затонувшего в Филиппинском море - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Caladan Oceanic and EYOS expeditions
Останки эсминца ВМС США Samuel B. Roberts, затонувшего в Филиппинском море
Найденный эсминец ВМС США также называют Sammy B. Он затонул в октябре 1944 года во время сражения в заливе Лейте у острова Самар, самом масштабном морском сражении во время Второй мировой войны.
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