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Правительство расширило возможности корректировки условий концессий - РИА Новости, 25.06.2022
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Правительство расширило возможности корректировки условий концессий
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий - РИА Новости, 25.06.2022
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий
Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:17
2022-06-25T10:17
экономика
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина."Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при одобрении ФАС."Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220624/privatizatsiya-1797808917.html
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экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
10:17 25.06.2022
 
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий

Правительство расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при одобрении ФАС.
"Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - добавляется в сообщении.
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ЭкономикаМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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