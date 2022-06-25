https://ria.ru/20220625/kontsessii-1798053621.html
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий - РИА Новости, 25.06.2022
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий
Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:17
2022-06-25T10:17
2022-06-25T10:17
экономика
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина."Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при одобрении ФАС."Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220624/privatizatsiya-1797808917.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Правительство расширило возможности корректировки условий концессий
Правительство расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений