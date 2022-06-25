https://ria.ru/20220625/kontsessii-1798053621.html

Правительство расширило возможности корректировки условий концессий

Правительство расширило возможности корректировки условий концессий - РИА Новости, 25.06.2022

Правительство расширило возможности корректировки условий концессий

Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:17

2022-06-25T10:17

2022-06-25T10:17

экономика

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений, сообщается на сайте кабмина."Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при одобрении ФАС."Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220624/privatizatsiya-1797808917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)