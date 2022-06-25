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Лукашенко заявил об обеспокоенности конфронтационным настроем Литвы - РИА Новости, 25.06.2022
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Лукашенко заявил об обеспокоенности конфронтационным настроем Литвы
Лукашенко заявил об обеспокоенности конфронтационным настроем Литвы - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко заявил об обеспокоенности конфронтационным настроем Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск напрягает политика на конфронтацию, которую проводят страны Запада, в частности, Литва и Польша. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:42
2022-06-25T18:47
владимир путин
литва
польша
россия
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск напрягает политика на конфронтацию, которую проводят страны Запада, в частности, Литва и Польша."Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы в общем-то знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают, отвратительная политика, агрессивная", - добавил Лукашенко.
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владимир путин, литва, польша, россия, александр лукашенко
18:42 25.06.2022 (обновлено: 18:47 25.06.2022)
 
Лукашенко заявил об обеспокоенности конфронтационным настроем Литвы

Лукашенко заявил об обеспокоенности конфронтационным настроем Литвы и Польши

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск напрягает политика на конфронтацию, которую проводят страны Запада, в частности, Литва и Польша.
"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы в общем-то знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают, отвратительная политика, агрессивная", - добавил Лукашенко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 18:10
Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг
 
Владимир ПутинЛитваПольшаРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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