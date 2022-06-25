https://ria.ru/20220625/iordaniya-1798024210.html

Король Иордании поддержал идею создания "ближневосточной НАТО"

Король Иордании поддержал идею создания "ближневосточной НАТО" - РИА Новости, 25.06.2022

Король Иордании поддержал идею создания "ближневосточной НАТО"

Король Иордании Абдалла II выступил за идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:43

2022-06-25T00:43

2022-06-25T01:52

в мире

абдалла ii

иордания

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II выступил за идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке.При этом он подчеркнул, что роль такого военного союза должна быть четко определена."В противном случае он будет смущать всех", - добавил Абдалла II.Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в годы его пребывания на этом посту предлагала создание Ближневосточного стратегического альянса (Мiddle East Strategic Alliance, MESA), называемого также "арабской НАТО". Сообщалось, что, по замыслу Вашингтона, помимо США и Саудовской Аравии, в MESA должны войти ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Египет и Иордания.

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/1791548409.html

иордания

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Максим Горбачев

в мире, абдалла ii, иордания