20:32 25.06.2022 (обновлено: 22:00 25.06.2022)
ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров
Кадыров заявил, что украинские войска на "Азоте" не сообщали заложникам о гумкоридоре
Город Северодонецк. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские военные, укрывавшиеся на территории химического комбината "Азот" в городе Северодонецке, не сообщали находившимся там же местным жителям о возможности эвакуации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Посмотрите на эти уставшие, но счастливые лица мирных граждан! Без преувеличения можно сказать, что их освободили из украинского плена. В подвалах "Азота" эти бедолаги не знали, что российские войска предоставляют им зеленый коридор, что всего лишь в ста метрах от территории завода они могут получить помощь, еду, медикаменты и мирную, спокойную жизнь. Как еще можно назвать этих фашистских нелюдей, которые держали их в качестве живого щита?" — написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что сейчас они спасены и звонят близким, чтобы сообщить, что живы.
"Нацики, бандеровцы, шайтаны, вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 человек в подвалах? Что же не сообщили им, что российские бойцы объявили тишину и предоставили гуманитарный коридор? Это риторические вопросы... Я вам говорил, что буду доказывать и показывать, как лжет нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов. Западные СМИ, обращаюсь к вам: вот 800 человек, среди которых дети и старики. Снимете про них правдивый репортаж? Я знаю, что нет", — отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.