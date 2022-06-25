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ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/gumkoridor-1798136972.html
ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров
ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров
Украинские военные, укрывавшиеся на территории химического комбината "Азот" в городе Северодонецке, не сообщали находившимся там же местным жителям о... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:32
2022-06-25T22:00
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
северодонецк
луганская народная республика
донбасс
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ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские военные, укрывавшиеся на территории химического комбината "Азот" в городе Северодонецке, не сообщали находившимся там же местным жителям о возможности эвакуации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Кадыров отметил, что сейчас они спасены и звонят близким, чтобы сообщить, что живы."Нацики, бандеровцы, шайтаны, вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 человек в подвалах? Что же не сообщили им, что российские бойцы объявили тишину и предоставили гуманитарный коридор? Это риторические вопросы... Я вам говорил, что буду доказывать и показывать, как лжет нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов. Западные СМИ, обращаюсь к вам: вот 800 человек, среди которых дети и старики. Снимете про них правдивый репортаж? Я знаю, что нет", — отметил глава Чечни.Ранее Кадыров опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220625/deti-1798100134.html
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украина, рамзан кадыров, северодонецк, луганская народная республика, донбасс
20:32 25.06.2022 (обновлено: 22:00 25.06.2022)
 
ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что украинские войска на "Азоте" не сообщали заложникам о гумкоридоре

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГород Северодонецк
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские военные, укрывавшиеся на территории химического комбината "Азот" в городе Северодонецке, не сообщали находившимся там же местным жителям о возможности эвакуации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Посмотрите на эти уставшие, но счастливые лица мирных граждан! Без преувеличения можно сказать, что их освободили из украинского плена. В подвалах "Азота" эти бедолаги не знали, что российские войска предоставляют им зеленый коридор, что всего лишь в ста метрах от территории завода они могут получить помощь, еду, медикаменты и мирную, спокойную жизнь. Как еще можно назвать этих фашистских нелюдей, которые держали их в качестве живого щита?" — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что сейчас они спасены и звонят близким, чтобы сообщить, что живы.
"Нацики, бандеровцы, шайтаны, вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 человек в подвалах? Что же не сообщили им, что российские бойцы объявили тишину и предоставили гуманитарный коридор? Это риторические вопросы... Я вам говорил, что буду доказывать и показывать, как лжет нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов. Западные СМИ, обращаюсь к вам: вот 800 человек, среди которых дети и старики. Снимете про них правдивый репортаж? Я знаю, что нет", — отметил глава Чечни.
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Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРамзан КадыровСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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