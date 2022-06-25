https://ria.ru/20220625/gumkoridor-1798136972.html

ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров

ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022

ВСУ на "Азоте" не говорили заложникам о гумкоридоре, заявил Кадыров

Украинские военные, укрывавшиеся на территории химического комбината "Азот" в городе Северодонецке, не сообщали находившимся там же местным жителям о... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:32

2022-06-25T20:32

2022-06-25T22:00

специальная военная операция на украине

украина

рамзан кадыров

северодонецк

луганская народная республика

донбасс

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ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские военные, укрывавшиеся на территории химического комбината "Азот" в городе Северодонецке, не сообщали находившимся там же местным жителям о возможности эвакуации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Кадыров отметил, что сейчас они спасены и звонят близким, чтобы сообщить, что живы."Нацики, бандеровцы, шайтаны, вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 человек в подвалах? Что же не сообщили им, что российские бойцы объявили тишину и предоставили гуманитарный коридор? Это риторические вопросы... Я вам говорил, что буду доказывать и показывать, как лжет нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов. Западные СМИ, обращаюсь к вам: вот 800 человек, среди которых дети и старики. Снимете про них правдивый репортаж? Я знаю, что нет", — отметил глава Чечни.Ранее Кадыров опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220625/deti-1798100134.html

https://ria.ru/20220624/voennyy-1798019127.html

украина

северодонецк

луганская народная республика

донбасс

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украина, рамзан кадыров, северодонецк, луганская народная республика, донбасс