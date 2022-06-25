https://ria.ru/20220625/germaniya-1798071805.html

Берлин призвал не прекращать финансирование проектов по ископаемому топливу

Берлин призвал не прекращать финансирование проектов по ископаемому топливу - РИА Новости, 25.06.2022

Берлин призвал не прекращать финансирование проектов по ископаемому топливу

Германия настаивает на том, чтобы страны "семерки" отказались от обязательства прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче ископаемого топлива к... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:50

2022-06-25T12:50

2022-06-25T12:50

владимир зеленский

германия

берлин (город)

италия

g7

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Германия настаивает на том, чтобы страны "семерки" отказались от обязательства прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Согласно проекту документа, который попал в распоряжение агентства, государства должны "признать, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис". Отмечается, что текст еще обсуждают, и он может быть изменен перед началом саммита G7.По словам источников, Британия не поддерживает предложение ФРГ, но Италия "активно не выступает" против проекта. Однако представитель итальянского правительства опроверг информацию о позиции Рима, заявив, что он не поддерживает идею Берлина.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220624/gaz-1797748339.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, германия, берлин (город), италия, g7, в мире