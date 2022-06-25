https://ria.ru/20220625/evakuatsiya-1798148063.html
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 25.06.2022
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:58
2022-06-25T21:58
2022-06-25T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 674 человека, в том числе 3803 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы больше 2,1 миллиона человек, из которых более 333 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли более 320 тысяч личных автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Минобороны: Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины