https://ria.ru/20220625/evakuatsiya-1798148063.html

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 25.06.2022

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:58

2022-06-25T21:58

2022-06-25T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 674 человека, в том числе 3803 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы больше 2,1 миллиона человек, из которых более 333 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли более 320 тысяч личных автомобилей.

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донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев