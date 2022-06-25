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Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/evakuatsiya-1798148063.html
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 25.06.2022
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:58
2022-06-25T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 674 человека, в том числе 3803 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы больше 2,1 миллиона человек, из которых более 333 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли более 320 тысяч личных автомобилей.
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев
21:58 25.06.2022
 
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Минобороны: Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации
Мирные жители во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мирные жители во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала более 25 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 674 человека, в том числе 3803 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
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Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы больше 2,1 миллиона человек, из которых более 333 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли более 320 тысяч личных автомобилей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныМихаил Мизинцев
 
 
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