https://ria.ru/20220625/ekvador-1798032217.html

Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка

Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка - РИА Новости, 25.06.2022

Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка

Полиция и армия Эквадора для защиты граждан и институтов страны от неконтролируемого насилия во время протестных акций начнет "поступательное применение силы",... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:47

2022-06-25T03:47

2022-06-25T05:11

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эквадор

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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора для защиты граждан и институтов страны от неконтролируемого насилия во время протестных акций начнет "поступательное применение силы", заявил президент Эквадора Гильермо Лассо, в МВД пояснили, что речь об использовании дробового оружия.Министр внутренних дел Патрисио Каррильо в ходе пресс-конференции пояснил, что поступательное применение силы будет означать использование карабинов с дробью - до настоящего момента сотрудники правопорядка в ходе уличных протестов применяли лишь слезоточивый газ. Такие меры в правительстве объясняют использованием оружия со стороны демонстрантов, у тяжелораненых сотрудников полиции и служащих армии есть огнестрельные ранения.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение.По словам президента Лассо, лидеры протеста больше не управляют ситуацией на улицах, насилие со стороны преступников, внедрившихся в ряды манифестантов, вышло из-под контроля.Политик призвал коренных жителей, которых собрали в столице "под ложным предлогом", вернуться в общины ради собственной безопасности, пообещав на местах решать их накопившиеся проблемы.Переговоры представителей власти и CONAIE о реализации требований протестующих прошли в пятницу в парламенте Эквадора, однако это пока не отразилось на масштабе уличных беспорядков. Среди требований протестующих - заморозка цен на топливо на более низком, чем сейчас, уровне, контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов, запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний и помощь нуждающимся.Протестными акциями в Эквадоре охвачены 23 из 24 провинций, включая столицу Кито. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.

https://ria.ru/20220620/lasso-1796903746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эквадор