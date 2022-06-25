https://ria.ru/20220625/ekvador-1798032217.html
Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка
Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка - РИА Новости, 25.06.2022
Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка
Полиция и армия Эквадора для защиты граждан и институтов страны от неконтролируемого насилия во время протестных акций начнет "поступательное применение силы",... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:47
2022-06-25T03:47
2022-06-25T05:11
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора для защиты граждан и институтов страны от неконтролируемого насилия во время протестных акций начнет "поступательное применение силы", заявил президент Эквадора Гильермо Лассо, в МВД пояснили, что речь об использовании дробового оружия.Министр внутренних дел Патрисио Каррильо в ходе пресс-конференции пояснил, что поступательное применение силы будет означать использование карабинов с дробью - до настоящего момента сотрудники правопорядка в ходе уличных протестов применяли лишь слезоточивый газ. Такие меры в правительстве объясняют использованием оружия со стороны демонстрантов, у тяжелораненых сотрудников полиции и служащих армии есть огнестрельные ранения.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение.По словам президента Лассо, лидеры протеста больше не управляют ситуацией на улицах, насилие со стороны преступников, внедрившихся в ряды манифестантов, вышло из-под контроля.Политик призвал коренных жителей, которых собрали в столице "под ложным предлогом", вернуться в общины ради собственной безопасности, пообещав на местах решать их накопившиеся проблемы.Переговоры представителей власти и CONAIE о реализации требований протестующих прошли в пятницу в парламенте Эквадора, однако это пока не отразилось на масштабе уличных беспорядков. Среди требований протестующих - заморозка цен на топливо на более низком, чем сейчас, уровне, контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов, запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний и помощь нуждающимся.Протестными акциями в Эквадоре охвачены 23 из 24 провинций, включая столицу Кито. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.
https://ria.ru/20220620/lasso-1796903746.html
https://ria.ru/20220618/ekvador-1796377734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эквадор
03:47 25.06.2022 (обновлено: 05:11 25.06.2022)
Президент Эквадора: полиция начнет применять оружие для обеспечения порядка
Президент Эквадора Лассо: полиция начнет применять дробовики для обеспечения порядка
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора для защиты граждан и институтов страны от неконтролируемого насилия во время протестных акций начнет "поступательное применение силы", заявил президент Эквадора Гильермо Лассо, в МВД пояснили, что речь об использовании дробового оружия.
"Национальное правительство будет использовать все законные способы противодействия вандалам и преступникам. Национальная полиция и вооруженные силы будут применять необходимые легальные средства путем поступательного применения силы для защиты общественного порядка и демократии", - заявил президент Эквадора в обращении к гражданам, которое опубликовано в социальных сетях правительства.
Министр внутренних дел Патрисио Каррильо в ходе пресс-конференции пояснил, что поступательное применение силы будет означать использование карабинов с дробью - до настоящего момента сотрудники правопорядка в ходе уличных протестов применяли лишь слезоточивый газ. Такие меры в правительстве объясняют использованием оружия со стороны демонстрантов, у тяжелораненых сотрудников полиции и служащих армии есть огнестрельные ранения.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора
(La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение.
По словам президента Лассо, лидеры протеста больше не управляют ситуацией на улицах, насилие со стороны преступников, внедрившихся в ряды манифестантов, вышло из-под контроля.
"Истинным намерением насильственных действий является организация переворота, поэтому мы предупреждаем международное сообщество об угрозе демократии в Эквадоре", - добавил лидер страны.
Политик призвал коренных жителей, которых собрали в столице "под ложным предлогом", вернуться в общины ради собственной безопасности, пообещав на местах решать их накопившиеся проблемы.
Переговоры представителей власти и CONAIE о реализации требований протестующих прошли в пятницу в парламенте Эквадора, однако это пока не отразилось на масштабе уличных беспорядков. Среди требований протестующих - заморозка цен на топливо на более низком, чем сейчас, уровне, контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов, запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний и помощь нуждающимся.
Протестными акциями в Эквадоре охвачены 23 из 24 провинций, включая столицу Кито
. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.