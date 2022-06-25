https://ria.ru/20220625/dvizhenie-1798023874.html
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта - РИА Новости, 25.06.2022
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T00:36
2022-06-25T00:36
2022-06-25T00:36
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26999db8b75f279d0bc8bfc3fabf7d4c.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы.Будет ограничено движение по крайней правой полосе участка Садового кольца от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал в сторону Ленинского проспекта, сам съезд будет полностью перекрыт. Ограничения продлятся с 16.00 субботы до 7.00 воскресенья. Также до 7.00 воскресенья запрещено парковать автомобили на боковом проезде Крымского Вала.Также из-за концерта "Выпускник" с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья перекроют участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади и проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади.Будут полностью перекрыты улицы Москворецкая, Варварка, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская. Ограничения продлятся с 23.50 субботы до 00.20 воскресенья.На участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11 в субботу с 15.30 до 19.30 будет ограничено движение. Также до окончания мероприятия здесь нельзя парковать автомобили, запрет на парковку также действует на участке улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади.С 19.00 субботы до 06.00 воскресенья будет недоступна парковка на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.
https://ria.ru/20220625/pozdravlenie-1798022495.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef623ad1bed8ab5b87b51546b1e22284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта
В центре Москвы на выходных ограничат движение на ряде улиц из-за праздника выпускников
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы.
Будет ограничено движение по крайней правой полосе участка Садового кольца от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал в сторону Ленинского проспекта, сам съезд будет полностью перекрыт. Ограничения продлятся с 16.00 субботы до 7.00 воскресенья. Также до 7.00 воскресенья запрещено парковать автомобили на боковом проезде Крымского Вала.
Также из-за концерта "Выпускник" с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья перекроют участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади и проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади.
Будут полностью перекрыты улицы Москворецкая, Варварка, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская. Ограничения продлятся с 23.50 субботы до 00.20 воскресенья.
На участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11 в субботу с 15.30 до 19.30 будет ограничено движение. Также до окончания мероприятия здесь нельзя парковать автомобили, запрет на парковку также действует на участке улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади.
С 19.00 субботы до 06.00 воскресенья будет недоступна парковка на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.