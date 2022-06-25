https://ria.ru/20220625/dvizhenie-1798023874.html

В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта

В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта - РИА Новости, 25.06.2022

В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:36

2022-06-25T00:36

2022-06-25T00:36

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26999db8b75f279d0bc8bfc3fabf7d4c.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы.Будет ограничено движение по крайней правой полосе участка Садового кольца от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал в сторону Ленинского проспекта, сам съезд будет полностью перекрыт. Ограничения продлятся с 16.00 субботы до 7.00 воскресенья. Также до 7.00 воскресенья запрещено парковать автомобили на боковом проезде Крымского Вала.Также из-за концерта "Выпускник" с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья перекроют участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади и проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади.Будут полностью перекрыты улицы Москворецкая, Варварка, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская. Ограничения продлятся с 23.50 субботы до 00.20 воскресенья.На участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11 в субботу с 15.30 до 19.30 будет ограничено движение. Также до окончания мероприятия здесь нельзя парковать автомобили, запрет на парковку также действует на участке улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади.С 19.00 субботы до 06.00 воскресенья будет недоступна парковка на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.

https://ria.ru/20220625/pozdravlenie-1798022495.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва