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В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта - РИА Новости, 25.06.2022
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В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта - РИА Новости, 25.06.2022
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T00:36
2022-06-25T00:36
общество
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы.Будет ограничено движение по крайней правой полосе участка Садового кольца от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал в сторону Ленинского проспекта, сам съезд будет полностью перекрыт. Ограничения продлятся с 16.00 субботы до 7.00 воскресенья. Также до 7.00 воскресенья запрещено парковать автомобили на боковом проезде Крымского Вала.Также из-за концерта "Выпускник" с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья перекроют участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади и проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади.Будут полностью перекрыты улицы Москворецкая, Варварка, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская. Ограничения продлятся с 23.50 субботы до 00.20 воскресенья.На участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11 в субботу с 15.30 до 19.30 будет ограничено движение. Также до окончания мероприятия здесь нельзя парковать автомобили, запрет на парковку также действует на участке улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади.С 19.00 субботы до 06.00 воскресенья будет недоступна парковка на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.
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общество, москва
00:36 25.06.2022
 
В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта

В центре Москвы на выходных ограничат движение на ряде улиц из-за праздника выпускников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Кремлевскую набережную
Вид на Кремлевскую набережную - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на Кремлевскую набережную. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу и воскресенье из-за городского праздника выпускников, сообщает департамент транспорта столицы.
Будет ограничено движение по крайней правой полосе участка Садового кольца от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал в сторону Ленинского проспекта, сам съезд будет полностью перекрыт. Ограничения продлятся с 16.00 субботы до 7.00 воскресенья. Также до 7.00 воскресенья запрещено парковать автомобили на боковом проезде Крымского Вала.
Также из-за концерта "Выпускник" с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья перекроют участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади и проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади.
Будут полностью перекрыты улицы Москворецкая, Варварка, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская. Ограничения продлятся с 23.50 субботы до 00.20 воскресенья.
На участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11 в субботу с 15.30 до 19.30 будет ограничено движение. Также до окончания мероприятия здесь нельзя парковать автомобили, запрет на парковку также действует на участке улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади.
С 19.00 субботы до 06.00 воскресенья будет недоступна парковка на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
00:06
Путин обратился к выпускникам
 
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