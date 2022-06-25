https://ria.ru/20220625/drevniy-1797959403.html
"Послание от древнего народа". В Пальмире расшифровали загадочные письмена
"Послание от древнего народа". В Пальмире расшифровали загадочные письмена - РИА Новости, 25.06.2022
"Послание от древнего народа". В Пальмире расшифровали загадочные письмена
Ученые десятилетиями бьются над одной из загадок Пальмиры. На стенах древнего храма — сотни текстов с посланием неизвестному божеству на арамейском, языке... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:00
2022-06-25T08:00
2022-06-25T08:10
религия
пальмира
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые десятилетиями бьются над одной из загадок Пальмиры. На стенах древнего храма — сотни текстов с посланием неизвестному божеству на арамейском, языке Иисуса Христа. Но адресат неизвестен. Однако специалисты на днях выдвинули оригинальную версию.Анонимный адресатПальмиру исследуют с конца XIX века. За это время у археологов накопилось огромное количество артефактов. Но и вопросов не убавилось.Так, до сих пор неясно, кто основал Пальмиру. Древнееврейский историк I века Иосиф Флавий писал, что город построил царь Соломон. Но по мнению современных исследователей, изначально это была оборонительная крепость хурритов, древнего народа, некогда населявшего Месопотамию.Не меньшая трудность — местные религиозные верования. Например, здесь нашли более 200 каменных плит с посвящениями "неизвестному богу". Тексты на арамейском языке датируются II-III веками нашей эры. Никаких изображений нет. А содержание примерно одно и то же: "Тот, чье имя благословенно навеки", "Владыка Вселенной", "Милостивый и милосердный".Долгие годы специалисты пытались понять, кто был адресатом посланий. Высказывали версии, что это мог быть некий единый бог. А отсутствие имени и изображения указывало на связь с иудаизмом.Но все оказалось гораздо запутаннее.На пересечении культурВ первые века своего существования город был небольшим перевалочным пунктом. Здесь останавливались караваны восточных купцов. Местное население чтило божеств Междуречья: Баала, Иштар, Мардука и Таммуза.Захват Пальмиры римлянами в начале II столетия все изменил. Здесь пролегали важнейшие для империи торговые пути, и город стал настоящим мегаполисом. Пришла и античная культура. К восточным верованиям добавились олимпийские боги.В Пальмире уживались разные религии. Например, святилище Бэла (верховного бога Вавилона) располагалось рядом с алтарем ханаанскому богу неба Баальшамину. А совсем недалеко от них стоял храм громовержцу Зевсу.На самом деле, отмечают исследователи, божеств было гораздо больше. Для каждого — особый алтарь. Но мало что сохранилось.Специалисты объясняют: в Средние века жители окрестных поселений превратили постройки римлян в большую каменоломню. Они растаскивали руины храмов и театров.Далеко не всегда по остаткам можно установить принадлежность святилища конкретному богу. Так было и с теми посвящениями на арамейском.Конкретные просьбыНо польский археолог Александра Кубяк-Шнайдер, проанализировав все 200 текстов, недавно пришла к выводу: специфический способ обращения в них совпадает с тем, что произносили в храмах древней Месопотамии.Словами "владыка Вселенной", "милостивый и милосердный" люди благодарили за помощь самых разных богов: это могли быть и Бэл, и Мардук, и Иштар. Кто же был адресатом пальмирских посланий? По мнению Кубяк-Шнайдер — все сразу."Так, формула "тот, чье имя вечно благословенно", может быть универсальной и относиться к любому божеству мужского пола, услышавшему молитвенную просьбу", — объясняет археолог.А отсутствие имени и изображения, продолжает специалист, не связано с религиозным запретом — в отличие от иудаизма. Пальмирийцы хорошо знали своих божеств, имя же не произносили в знак уважения. Кроме того, у небожителей было сразу несколько титулов."В зависимости от конкретной ситуации и просьбы использовали определенный эпитет. У каждого из божеств было много функций", — уточняет Кубяк-Шнайдер.Таким образом, заключает польский археолог, не существовало никакого единого "анонимного бога". Речь идет об одном из представителей обширного пантеона Пальмиры. Но каждый отдельный случай еще предстоит исследовать.
https://ria.ru/20220410/narod-1782594693.html
пальмира
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пальмира, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые десятилетиями бьются над одной из загадок Пальмиры. На стенах древнего храма — сотни текстов с посланием неизвестному божеству на арамейском, языке Иисуса Христа. Но адресат неизвестен. Однако специалисты на днях выдвинули оригинальную версию.
Анонимный адресат
Пальмиру
исследуют с конца XIX века. За это время у археологов накопилось огромное количество артефактов. Но и вопросов не убавилось.
Так, до сих пор неясно, кто основал Пальмиру. Древнееврейский историк I века Иосиф Флавий писал, что город построил царь Соломон. Но по мнению современных исследователей, изначально это была оборонительная крепость хурритов, древнего народа, некогда населявшего Месопотамию.
Не меньшая трудность — местные религиозные верования. Например, здесь нашли
более 200 каменных плит с посвящениями "неизвестному богу". Тексты на арамейском языке датируются II-III веками нашей эры. Никаких изображений нет. А содержание примерно одно и то же: "Тот, чье имя благословенно навеки", "Владыка Вселенной", "Милостивый и милосердный".
Долгие годы специалисты пытались понять, кто был адресатом посланий. Высказывали версии, что это мог быть некий единый бог. А отсутствие имени и изображения указывало на связь с иудаизмом.
Но все оказалось гораздо запутаннее.
На пересечении культур
В первые века своего существования город был небольшим перевалочным пунктом. Здесь останавливались караваны восточных купцов. Местное население чтило божеств Междуречья: Баала, Иштар, Мардука и Таммуза.
Захват Пальмиры римлянами в начале II столетия все изменил. Здесь пролегали важнейшие для империи торговые пути, и город стал настоящим мегаполисом. Пришла и античная культура. К восточным верованиям добавились олимпийские боги.
В Пальмире уживались разные религии. Например, святилище Бэла (верховного бога Вавилона) располагалось рядом с алтарем ханаанскому богу неба Баальшамину. А совсем недалеко от них стоял храм громовержцу Зевсу.
На самом деле, отмечают исследователи, божеств было гораздо больше. Для каждого — особый алтарь. Но мало что сохранилось.
Специалисты объясняют: в Средние века жители окрестных поселений превратили постройки римлян в большую каменоломню. Они растаскивали руины храмов и театров.
Далеко не всегда по остаткам можно установить принадлежность святилища конкретному богу. Так было и с теми посвящениями на арамейском.
Конкретные просьбы
Но польский археолог Александра Кубяк-Шнайдер, проанализировав все 200 текстов, недавно пришла к выводу: специфический способ обращения в них совпадает с тем, что произносили в храмах древней Месопотамии.
Словами "владыка Вселенной", "милостивый и милосердный" люди благодарили за помощь самых разных богов: это могли быть и Бэл, и Мардук, и Иштар. Кто же был адресатом пальмирских посланий? По мнению Кубяк-Шнайдер — все сразу.
"Так, формула "тот, чье имя вечно благословенно", может быть универсальной и относиться к любому божеству мужского пола, услышавшему молитвенную просьбу", — объясняет археолог.
А отсутствие имени и изображения, продолжает специалист, не связано с религиозным запретом — в отличие от иудаизма. Пальмирийцы хорошо знали своих божеств, имя же не произносили в знак уважения. Кроме того, у небожителей было сразу несколько титулов.
"В зависимости от конкретной ситуации и просьбы использовали определенный эпитет. У каждого из божеств было много функций", — уточняет Кубяк-Шнайдер.
Таким образом, заключает польский археолог, не существовало никакого единого "анонимного бога". Речь идет об одном из представителей обширного пантеона Пальмиры. Но каждый отдельный случай еще предстоит исследовать.