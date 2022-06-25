https://ria.ru/20220625/drevniy-1797959403.html

"Послание от древнего народа". В Пальмире расшифровали загадочные письмена

"Послание от древнего народа". В Пальмире расшифровали загадочные письмена - РИА Новости, 25.06.2022

"Послание от древнего народа". В Пальмире расшифровали загадочные письмена

Ученые десятилетиями бьются над одной из загадок Пальмиры. На стенах древнего храма — сотни текстов с посланием неизвестному божеству на арамейском, языке... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:00

2022-06-25T08:00

2022-06-25T08:10

религия

пальмира

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые десятилетиями бьются над одной из загадок Пальмиры. На стенах древнего храма — сотни текстов с посланием неизвестному божеству на арамейском, языке Иисуса Христа. Но адресат неизвестен. Однако специалисты на днях выдвинули оригинальную версию.Анонимный адресатПальмиру исследуют с конца XIX века. За это время у археологов накопилось огромное количество артефактов. Но и вопросов не убавилось.Так, до сих пор неясно, кто основал Пальмиру. Древнееврейский историк I века Иосиф Флавий писал, что город построил царь Соломон. Но по мнению современных исследователей, изначально это была оборонительная крепость хурритов, древнего народа, некогда населявшего Месопотамию.Не меньшая трудность — местные религиозные верования. Например, здесь нашли более 200 каменных плит с посвящениями "неизвестному богу". Тексты на арамейском языке датируются II-III веками нашей эры. Никаких изображений нет. А содержание примерно одно и то же: "Тот, чье имя благословенно навеки", "Владыка Вселенной", "Милостивый и милосердный".Долгие годы специалисты пытались понять, кто был адресатом посланий. Высказывали версии, что это мог быть некий единый бог. А отсутствие имени и изображения указывало на связь с иудаизмом.Но все оказалось гораздо запутаннее.На пересечении культурВ первые века своего существования город был небольшим перевалочным пунктом. Здесь останавливались караваны восточных купцов. Местное население чтило божеств Междуречья: Баала, Иштар, Мардука и Таммуза.Захват Пальмиры римлянами в начале II столетия все изменил. Здесь пролегали важнейшие для империи торговые пути, и город стал настоящим мегаполисом. Пришла и античная культура. К восточным верованиям добавились олимпийские боги.В Пальмире уживались разные религии. Например, святилище Бэла (верховного бога Вавилона) располагалось рядом с алтарем ханаанскому богу неба Баальшамину. А совсем недалеко от них стоял храм громовержцу Зевсу.На самом деле, отмечают исследователи, божеств было гораздо больше. Для каждого — особый алтарь. Но мало что сохранилось.Специалисты объясняют: в Средние века жители окрестных поселений превратили постройки римлян в большую каменоломню. Они растаскивали руины храмов и театров.Далеко не всегда по остаткам можно установить принадлежность святилища конкретному богу. Так было и с теми посвящениями на арамейском.Конкретные просьбыНо польский археолог Александра Кубяк-Шнайдер, проанализировав все 200 текстов, недавно пришла к выводу: специфический способ обращения в них совпадает с тем, что произносили в храмах древней Месопотамии.Словами "владыка Вселенной", "милостивый и милосердный" люди благодарили за помощь самых разных богов: это могли быть и Бэл, и Мардук, и Иштар. Кто же был адресатом пальмирских посланий? По мнению Кубяк-Шнайдер — все сразу."Так, формула "тот, чье имя вечно благословенно", может быть универсальной и относиться к любому божеству мужского пола, услышавшему молитвенную просьбу", — объясняет археолог.А отсутствие имени и изображения, продолжает специалист, не связано с религиозным запретом — в отличие от иудаизма. Пальмирийцы хорошо знали своих божеств, имя же не произносили в знак уважения. Кроме того, у небожителей было сразу несколько титулов."В зависимости от конкретной ситуации и просьбы использовали определенный эпитет. У каждого из божеств было много функций", — уточняет Кубяк-Шнайдер.Таким образом, заключает польский археолог, не существовало никакого единого "анонимного бога". Речь идет об одном из представителей обширного пантеона Пальмиры. Но каждый отдельный случай еще предстоит исследовать.

https://ria.ru/20220410/narod-1782594693.html

пальмира

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

пальмира, аналитика - религия и мировоззрение