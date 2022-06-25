https://ria.ru/20220625/donetsk-1798045139.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 25.06.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в результате ночного обстрела Донецка в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:03
2022-06-25T09:03
2022-06-25T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Женщина погибла в результате ночного обстрела Донецка в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Снаряды ВФУ продолжают забирать жизни мирных жителей. В результате ночного обстрела Петровского района погибла женщина 1983 г.р., проживавшая по ул. Ревякина, 37", - написал он в Telegram.
https://ria.ru/20220625/donbass-1798042196.html
донецкая народная республика
петровский район
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ погибла женщина