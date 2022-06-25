https://ria.ru/20220625/donbass-1798097161.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:41
2022-06-25T15:41
2022-06-25T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
15:41 25.06.2022 (обновлено: 15:44 25.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому