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Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты - РИА Новости, 25.06.2022
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Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты - РИА Новости, 25.06.2022
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты
Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:48
2022-06-25T15:15
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает корреспондент РИА Новости из города Горское в Донбассе.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Зинаида (местная жительница очень давно хотела попасть в Луганскую Народную Республику, где живут ее родственники – ред.). Мы ее сегодня заберем, и я хочу дать ей георгиевскую ленту и повязать ее, в знак того, что все закончилось", - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.Жительница города расплакалась в этот момент.
https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798090748.html
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Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты
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в мире, иван филипоненко, луганская народная республика
14:48 25.06.2022 (обновлено: 15:15 25.06.2022)
 
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты

Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов в Донбассе георгиевские ленты

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает корреспондент РИА Новости из города Горское в Донбассе.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
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"Зинаида (местная жительница очень давно хотела попасть в Луганскую Народную Республику, где живут ее родственники – ред.). Мы ее сегодня заберем, и я хочу дать ей георгиевскую ленту и повязать ее, в знак того, что все закончилось", - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Жительница города расплакалась в этот момент.
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