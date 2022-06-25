https://ria.ru/20220625/donbass-1798088208.html
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты - РИА Новости, 25.06.2022
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты
Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:48
2022-06-25T14:48
2022-06-25T15:15
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает корреспондент РИА Новости из города Горское в Донбассе.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Зинаида (местная жительница очень давно хотела попасть в Луганскую Народную Республику, где живут ее родственники – ред.). Мы ее сегодня заберем, и я хочу дать ей георгиевскую ленту и повязать ее, в знак того, что все закончилось", - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.Жительница города расплакалась в этот момент.
https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798090748.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты
2022-06-25T14:48
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика
14:48 25.06.2022 (обновлено: 15:15 25.06.2022)
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов в Донбассе георгиевские ленты