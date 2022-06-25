https://ria.ru/20220625/donbass-1798088208.html

Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты

Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты - РИА Новости, 25.06.2022

Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:48

2022-06-25T14:48

2022-06-25T15:15

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики дарят жителям освобожденных городов Георгиевские ленты в знак того, что "все закончилось", передает корреспондент РИА Новости из города Горское в Донбассе.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Зинаида (местная жительница очень давно хотела попасть в Луганскую Народную Республику, где живут ее родственники – ред.). Мы ее сегодня заберем, и я хочу дать ей георгиевскую ленту и повязать ее, в знак того, что все закончилось", - сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.Жительница города расплакалась в этот момент.

https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798090748.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты 2022-06-25T14:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван филипоненко, луганская народная республика