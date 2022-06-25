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Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:31
2022-06-25T13:31
2022-06-25T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220625/yasinovataya-1798063808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Минеральное