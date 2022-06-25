https://ria.ru/20220625/donbass-1798067179.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда
Украинские войска в 11.48 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:08
2022-06-25T12:08
2022-06-25T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.48 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:48 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220625/donbass-1798057741.html
ясиноватая
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр)
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 миллиметра