https://ria.ru/20220625/donbass-1798067179.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда

Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда

Украинские войска в 11.48 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:08

2022-06-25T12:08

2022-06-25T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.48 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:48 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220625/donbass-1798057741.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр)