https://ria.ru/20220625/donbass-1798057741.html

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли утром Александровку в ДНР, выпустив 3 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:56

2022-06-25T10:56

2022-06-25T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Александровку в ДНР, выпустив 3 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.25 - н.п. Новомихайловка - н.п. Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220625/donbass-1798047231.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика