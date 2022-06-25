https://ria.ru/20220625/donbass-1798057741.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли утром Александровку в ДНР, выпустив 3 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:56
2022-06-25T10:56
2022-06-25T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Александровку в ДНР, выпустив 3 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.25 - н.п. Новомихайловка - н.п. Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220625/donbass-1798047231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Александровке три снаряда