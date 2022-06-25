https://ria.ru/20220625/donbass-1798057271.html

Военнослужащие России и ДНР уничтожили две гаубицы М-777

Военнослужащие России и ДНР уничтожили две гаубицы М-777 - РИА Новости, 25.06.2022

Военнослужащие России и ДНР уничтожили две гаубицы М-777

В Донбассе за сутки уничтожены три украинские установки "Град", две гаубицы и один танк, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:53

2022-06-25T10:53

2022-06-25T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. В Донбассе за сутки уничтожены три украинские установки "Град", две гаубицы и один танк, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", — говорится в заявлении ведомства.Силовики также подавили три огневые точки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.Как отмечается, за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 миллиметров, танков, а также минометов калибра 120 миллиметров.По данным штаба теробороны республики, в результате обстрелов погибли не менее четырех человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка