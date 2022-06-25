https://ria.ru/20220625/donbass-1798052634.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных - РИА Новости, 25.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 50 человек личного состава. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:07

2022-06-25T10:07

2022-06-25T10:13

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_7a8dfb5b657d8f7f7b12ff9f6252620f.jpg

ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 50 человек личного состава."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 50 человек личного состава; 9 бронетранспортеров; 5 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции капитана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.Отмечается, что 45 украинских военных приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/osvobozhdenie-1797931666.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика