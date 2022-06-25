https://ria.ru/20220625/donbass-1798052634.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных - РИА Новости, 25.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 50 человек личного состава. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:07
2022-06-25T10:07
2022-06-25T10:13
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 50 человек личного состава."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 50 человек личного состава; 9 бронетранспортеров; 5 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции капитана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.Отмечается, что 45 украинских военных приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/osvobozhdenie-1797931666.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, луганская народная республика
10:07 25.06.2022 (обновлено: 10:13 25.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 50 украинских военных