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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/donbass-1798042196.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 25.06.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек
Не менее четырех человек погибли, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:23
2022-06-25T09:16
в мире
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 24 июня до 08.00 25 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 169 единиц боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 169 единиц различных боеприпасов", - сообщается в сводке данных.Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Сигнальном.
https://ria.ru/20220625/kremenets-1798037884.html
https://ria.ru/20220625/donetsk-1798045139.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
08:23 25.06.2022 (обновлено: 09:16 25.06.2022)
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 24 июня до 08.00 25 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
07:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кременец в ДНР
Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 169 единиц боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 169 единиц различных боеприпасов", - сообщается в сводке данных.
Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Сигнальном.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:03Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Куйбышевский районСЦКК
 
 
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