08:23 25.06.2022 (обновлено: 09:16 25.06.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 24 июня до 08.00 25 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 169 единиц боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 169 единиц различных боеприпасов", - сообщается в сводке данных.
Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Сигнальном.