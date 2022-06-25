https://ria.ru/20220625/donbass-1798042196.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 25.06.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли не менее четырех человек

Не менее четырех человек погибли, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:23

2022-06-25T08:23

2022-06-25T09:16

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 24 июня до 08.00 25 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 169 единиц боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 169 единиц различных боеприпасов", - сообщается в сводке данных.Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Сигнальном.

https://ria.ru/20220625/kremenets-1798037884.html

https://ria.ru/20220625/donetsk-1798045139.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк