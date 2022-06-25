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МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского" - РИА Новости, 25.06.2022
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МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского"
МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского" - РИА Новости, 25.06.2022
МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского"
В МИД Чехии создается специальное отделение, которое в сотрудничестве с другими ведомствами займется реализацией национального санкционного закона, сообщил... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:39
2022-06-25T21:35
в мире
чехия
евросоюз
санкции
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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. В МИД Чехии создается специальное отделение, которое в сотрудничестве с другими ведомствами займется реализацией национального санкционного закона, сообщил глава МИД Ян Липавский.Одобренный в среду кабмином Чехии так называемый закон Магнитского позволит вводить национальные санкции в отношении физических или юридических лиц, нарушивших законодательство, прежде всего в сфере прав человека, но избежавших при этом наказания со стороны ЕС. Новый проект еще предстоит рассмотреть парламенту республики."Новое отделение с небольшим составом возникнет путем внутренней реорганизации МИД. В сотрудничестве с другими чешскими ведомствами оно будет рассматривать выдвижение в национальный санкционный список тех субъектов, которые допустили серьезные противозаконные действия, но до сих пор не были включены в санкционные списки ЕС", — сказал министр журналистам.По словам Липавского, включенным в национальный санкционный список физическим и юридическим лицам могут запретить въезд на территорию Чехии или заморозить принадлежащее им имущество, их также могут предложить для включения в санкционный список ЕС. Кроме того, закон допускает применение ограничений, отличных от тех, которые используются в Евросоюзе. Но в целом национальный закон о санкциях тесно увязан с правилами объединения, которые определяют поведение, подлежащее рестрикциям, и устанавливают применимые ограничительные меры.
https://ria.ru/20220622/chekhiya-1797443136.html
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в мире, чехия, евросоюз, санкции
20:39 25.06.2022 (обновлено: 21:35 25.06.2022)
 
МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского"

МИД Чехии начнет работу над реализацией национального санкционного "закона Магнитского"

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. В МИД Чехии создается специальное отделение, которое в сотрудничестве с другими ведомствами займется реализацией национального санкционного закона, сообщил глава МИД Ян Липавский.
Одобренный в среду кабмином Чехии так называемый закон Магнитского позволит вводить национальные санкции в отношении физических или юридических лиц, нарушивших законодательство, прежде всего в сфере прав человека, но избежавших при этом наказания со стороны ЕС. Новый проект еще предстоит рассмотреть парламенту республики.
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"Новое отделение с небольшим составом возникнет путем внутренней реорганизации МИД. В сотрудничестве с другими чешскими ведомствами оно будет рассматривать выдвижение в национальный санкционный список тех субъектов, которые допустили серьезные противозаконные действия, но до сих пор не были включены в санкционные списки ЕС", — сказал министр журналистам.
По словам Липавского, включенным в национальный санкционный список физическим и юридическим лицам могут запретить въезд на территорию Чехии или заморозить принадлежащее им имущество, их также могут предложить для включения в санкционный список ЕС. Кроме того, закон допускает применение ограничений, отличных от тех, которые используются в Евросоюзе. Но в целом национальный закон о санкциях тесно увязан с правилами объединения, которые определяют поведение, подлежащее рестрикциям, и устанавливают применимые ограничительные меры.
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