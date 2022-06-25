https://ria.ru/20220625/chekhiya-1798139066.html

МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского"

МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского" - РИА Новости, 25.06.2022

МИД Чехии начинает работать над национальным "законом Магнитского"

В МИД Чехии создается специальное отделение, которое в сотрудничестве с другими ведомствами займется реализацией национального санкционного закона, сообщил... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:39

2022-06-25T20:39

2022-06-25T21:35

в мире

чехия

евросоюз

санкции

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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. В МИД Чехии создается специальное отделение, которое в сотрудничестве с другими ведомствами займется реализацией национального санкционного закона, сообщил глава МИД Ян Липавский.Одобренный в среду кабмином Чехии так называемый закон Магнитского позволит вводить национальные санкции в отношении физических или юридических лиц, нарушивших законодательство, прежде всего в сфере прав человека, но избежавших при этом наказания со стороны ЕС. Новый проект еще предстоит рассмотреть парламенту республики."Новое отделение с небольшим составом возникнет путем внутренней реорганизации МИД. В сотрудничестве с другими чешскими ведомствами оно будет рассматривать выдвижение в национальный санкционный список тех субъектов, которые допустили серьезные противозаконные действия, но до сих пор не были включены в санкционные списки ЕС", — сказал министр журналистам.По словам Липавского, включенным в национальный санкционный список физическим и юридическим лицам могут запретить въезд на территорию Чехии или заморозить принадлежащее им имущество, их также могут предложить для включения в санкционный список ЕС. Кроме того, закон допускает применение ограничений, отличных от тех, которые используются в Евросоюзе. Но в целом национальный закон о санкциях тесно увязан с правилами объединения, которые определяют поведение, подлежащее рестрикциям, и устанавливают применимые ограничительные меры.

https://ria.ru/20220622/chekhiya-1797443136.html

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чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, евросоюз, санкции