https://ria.ru/20220625/bronezhilety-1798060087.html

Украинским военным продавали некачественные бронежилеты

Украинским военным продавали некачественные бронежилеты - РИА Новости, 25.06.2022

Украинским военным продавали некачественные бронежилеты

Украинские правоохранители разоблачили схему продажи некачественных бронежилетов для украинских военных, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:10

2022-06-25T11:10

2022-06-25T11:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили схему продажи некачественных бронежилетов для украинских военных, сообщили в офисе генпрокурора Украины."По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. К противоправной схеме он привлек других граждан Украины в качестве пособников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.По информации ведомства, подозреваемый выставлял объявления о продаже бронежилетов, которые якобы имеют бронепластины из высококачественной заводской стали, в социальных сетях."В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, которые не отвечают заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков. В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали организатора", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины