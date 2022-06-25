Украинским военным продавали некачественные бронежилеты
Украинская прокуратура разоблачила схему продажи некачественных бронежилетов военным
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили схему продажи некачественных бронежилетов для украинских военных, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. К противоправной схеме он привлек других граждан Украины в качестве пособников", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, подозреваемый выставлял объявления о продаже бронежилетов, которые якобы имеют бронепластины из высококачественной заводской стали, в социальных сетях.
"В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, которые не отвечают заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков. В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали организатора", - сообщили в ведомстве.