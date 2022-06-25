https://ria.ru/20220625/boezapasy-1798120116.html
США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин
США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2022
США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин
В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:31
2022-06-25T18:31
2022-06-25T19:12
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
нато
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил президент РФ Владимир Путин."У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Путин: "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов"
В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
2022-06-25T18:31
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, нато, сша
18:31 25.06.2022 (обновлено: 19:12 25.06.2022)
США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин
Путин заявил, что США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов в странах НАТО