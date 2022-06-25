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США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин

США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2022

США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, заявил Путин

В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:31

2022-06-25T18:31

2022-06-25T19:12

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

нато

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил президент РФ Владимир Путин."У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220624/mid-1797990547.html

белоруссия

россия

сша

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Путин: "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов" В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, 257 самолетов подготовлены для их возможного применения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – сказал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 2022-06-25T18:31 true PT0M41S

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, нато, сша