https://ria.ru/20220625/bezopasnost-1798119532.html
Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ
Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ - РИА Новости, 25.06.2022
Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко предложил поручить начальникам Генштабов двух стан и министерствам обороны... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:26
2022-06-25T18:26
2022-06-25T18:44
безопасность
владимир путин
россия
одкб
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко предложил поручить начальникам Генштабов двух стан и министерствам обороны проработать все детали, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства."Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам Генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", - сказал Путин.Лукашенко согласился с этим предложением."Доложились", - сказал Путин.
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безопасность, владимир путин, россия, одкб, белоруссия
18:26 25.06.2022 (обновлено: 18:44 25.06.2022)
Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ
Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности Союзного государства и стран ОДКБ