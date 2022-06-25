https://ria.ru/20220625/bezopasnost-1798119532.html

Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ

Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ - РИА Новости, 25.06.2022

Путин заявил о необходимости позаботиться о безопасности стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко предложил поручить начальникам Генштабов двух стан и министерствам обороны... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:26

2022-06-25T18:26

2022-06-25T18:44

безопасность

владимир путин

россия

одкб

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко предложил поручить начальникам Генштабов двух стан и министерствам обороны проработать все детали, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства."Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам Генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", - сказал Путин.Лукашенко согласился с этим предложением."Доложились", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220625/putin-1798121562.html

россия

белоруссия

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безопасность, владимир путин, россия, одкб, белоруссия