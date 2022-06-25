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"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов - РИА Новости, 25.06.2022
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"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов
"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов - РИА Новости, 25.06.2022
"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов
Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев, пишет обозреватель портала Getreading Ханна Робертс. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:37
2022-06-25T23:21
в мире
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восточная европа
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев, пишет обозреватель портала Getreading Ханна Робертс.По словам журналистки, многие британцы сначала с радостью приняли переселенцев из Восточной Европы, но спустя четыре месяца их энтузиазм поубавился.Как отмечается в статье, подданные Соединенного Королевства не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали "поощрять" (гостей. — Прим. ред.) искать альтернативное жилье".По данным ООН, с 24 февраля в соседние с Украиной государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. В Россию с начала спецоперации переселились более 1,3 миллиона человек, в Польшу — свыше 4,1 миллиона, в Румынию — больше 690 тысяч, в Словакии их число превысило 525 тысяч.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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в мире, украина, восточная европа, оон, великобритания
22:37 25.06.2022 (обновлено: 23:21 25.06.2022)
 
"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов

Британцы заявили об усталости от украинских беженцев и захотели их выгнать

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев, пишет обозреватель портала Getreading Ханна Робертс.
По словам журналистки, многие британцы сначала с радостью приняли переселенцев из Восточной Европы, но спустя четыре месяца их энтузиазм поубавился.
Как отмечается в статье, подданные Соединенного Королевства не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали "поощрять" (гостей. — Прим. ред.) искать альтернативное жилье".
"Люди связываются с нами и говорят: "Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго", — заявил член украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.
По данным ООН, с 24 февраля в соседние с Украиной государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. В Россию с начала спецоперации переселились более 1,3 миллиона человек, в Польшу — свыше 4,1 миллиона, в Румынию — больше 690 тысяч, в Словакии их число превысило 525 тысяч.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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