https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798151167.html

"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов

"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов - РИА Новости, 25.06.2022

"Загостились". Британцы захотели выгнать украинских беженцев из своих домов

Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев, пишет обозреватель портала Getreading Ханна Робертс. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T22:37

2022-06-25T22:37

2022-06-25T23:21

в мире

украина

восточная европа

оон

великобритания

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев, пишет обозреватель портала Getreading Ханна Робертс.По словам журналистки, многие британцы сначала с радостью приняли переселенцев из Восточной Европы, но спустя четыре месяца их энтузиазм поубавился.Как отмечается в статье, подданные Соединенного Королевства не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали "поощрять" (гостей. — Прим. ред.) искать альтернативное жилье".По данным ООН, с 24 февраля в соседние с Украиной государства прибыли свыше восьми миллионов беженцев. В Россию с начала спецоперации переселились более 1,3 миллиона человек, в Польшу — свыше 4,1 миллиона, в Румынию — больше 690 тысяч, в Словакии их число превысило 525 тысяч.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220624/bayden-1797945764.html

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восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, восточная европа, оон, великобритания