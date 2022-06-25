https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798034127.html

В Бельгии пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев

В Бельгии пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев - РИА Новости, 25.06.2022

В Бельгии пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев

Жители Бельгии сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев, говорится в материале телеканала RTBF. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T05:15

2022-06-25T05:15

2022-06-25T15:25

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жители Бельгии сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев, говорится в материале телеканала RTBF.Как отмечает телеканал, несколько фламандских муниципалитетов забили тревогу из-за того, что все больше местных жителей, которые в свое время приютили украинских беженцев, просят найти для них других арендодателей.Отчасти данная ситуация связана с приходом лета: многие жители, планирующие отпуск, "очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев", указывает RTBF. По этой причине Союз фламандских городов и муниципалитетов, включая муниципалитеты Краайнем, Завентем и Везембек-Оппем, призвали федеральные власти Бельгии действовать, иначе часть украинцев, по их мнению, "может оказаться на улице"."Приход лета стал не единственной причиной, объясняющей эту перемену. Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает среди прочего случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости", — говорится в материале.В свое время бельгийское правительство обещало, что размещение беженцев среди местных жителей будет временным, отмечает телеканал. Так, фламандские семьи обязались предоставить украинцам кров максимум на три месяца, однако данный срок уже истек.Кроме того, местные муниципалитеты считают, что уже сделали все возможное, самостоятельно организовав пункты приема беженцев. При этом финансовая поддержка, предоставленная правительством Фландрии, недостаточна, констатирует RTBF.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля в соседние страны прибыли свыше восьми миллионов беженцев с Украины. Также с 28 февраля на Украину въехали более 2,8 миллиона человек. В Россию с начала спецоперации прибыли более 1,3 миллиона человек, Польшу — свыше 4,1 миллиона, Румынию — больше 690 тысяч, в Словакии число беженцев превысило 525 тысяч.

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html

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