https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798032822.html
Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы
Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы - РИА Новости, 25.06.2022
Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы
Более 33 тысяч беженцев, прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР, отправлены поездами из Ростовской области в другие регионы России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T04:16
2022-06-25T04:16
2022-06-25T04:16
ростовская область
украина
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792472709_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_b7f1ac81d6276120172409a926e0ac45.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 33 тысяч беженцев, прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР, отправлены поездами из Ростовской области в другие регионы России, сообщил РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев."Более 33 тысяч человек отправлено железнодорожным транспортом в другие регионы России", - сказал он, уточнив, что помимо Ростовской области беженцев принимают 40 субъектов РФ.Всего с 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 миллиона человек, около 600 тысяч беженцев прибыли с территории Украины.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
ростовская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792472709_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f22239d2592fd57b5d32021d8b6b320f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, украина, россия, общество
Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы
Более 33 тысяч беженцев отправили поездами из Ростовской области в другие регионы