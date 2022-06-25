https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798032822.html

Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы

Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы - РИА Новости, 25.06.2022

Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы

Более 33 тысяч беженцев, прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР, отправлены поездами из Ростовской области в другие регионы России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T04:16

2022-06-25T04:16

2022-06-25T04:16

ростовская область

украина

россия

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 33 тысяч беженцев, прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР, отправлены поездами из Ростовской области в другие регионы России, сообщил РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев."Более 33 тысяч человек отправлено железнодорожным транспортом в другие регионы России", - сказал он, уточнив, что помимо Ростовской области беженцев принимают 40 субъектов РФ.Всего с 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 миллиона человек, около 600 тысяч беженцев прибыли с территории Украины.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ростовская область, украина, россия, общество