Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко
Глава Белоруссии: взаимодействие с Москвой помогает преодолеть глобальные угрозы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.
Как сообщил официальный сайт президента Белоруссии, об этом говорится в поздравлении Лукашенко российскому президенту Владимиру Путину по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
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"Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.
Подчеркивается, что две страны прошли за время установления дипотношений большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции.
"Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым", - говорится в поздравлении.