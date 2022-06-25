https://ria.ru/20220625/belorussiya-1798051218.html

Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко

Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2022

Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:51

2022-06-25T09:51

2022-06-25T09:51

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москва

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россия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.Как сообщил официальный сайт президента Белоруссии, об этом говорится в поздравлении Лукашенко российскому президенту Владимиру Путину по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами."Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.Подчеркивается, что две страны прошли за время установления дипотношений большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции."Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797604527.html

https://ria.ru/20220620/integratsiya-1796811107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко