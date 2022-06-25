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Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2022
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Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко
Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2022
Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:51
2022-06-25T09:51
в мире
владимир путин
москва
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.Как сообщил официальный сайт президента Белоруссии, об этом говорится в поздравлении Лукашенко российскому президенту Владимиру Путину по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами."Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.Подчеркивается, что две страны прошли за время установления дипотношений большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции."Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797604527.html
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в мире, владимир путин, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко
09:51 25.06.2022
 
Взаимодействие с Москвой помогает преодолеть угрозы, заявил Лукашенко

Глава Белоруссии: взаимодействие с Москвой помогает преодолеть глобальные угрозы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.
Как сообщил официальный сайт президента Белоруссии, об этом говорится в поздравлении Лукашенко российскому президенту Владимиру Путину по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
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"Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.
Подчеркивается, что две страны прошли за время установления дипотношений большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции.
"Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым", - говорится в поздравлении.
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