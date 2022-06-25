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Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны
Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.06.2022
Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны
Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:23
2022-06-25T20:32
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", - сказал Конашенков на брифинге.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков
20:23 25.06.2022 (обновлено: 20:32 25.06.2022)
 
Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны

Минобороны: противник не смог превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", - сказал Конашенков на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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