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Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны
Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.06.2022
Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны
Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:23
2022-06-25T20:23
2022-06-25T20:32
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", - сказал Конашенков на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков
20:23 25.06.2022 (обновлено: 20:32 25.06.2022)
Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны
Минобороны: противник не смог превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления