https://ria.ru/20220625/azot-1798135378.html

Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны

Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.06.2022

Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, заявило Минобороны

Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:23

2022-06-25T20:23

2022-06-25T20:32

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", - сказал Конашенков на брифинге.

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков