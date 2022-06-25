Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь
Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану помощь на 7,5 миллиона долларов
© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай направит пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов), заявил в субботу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Землетрясение 22 июня стало самым сильным землетрясением в Афганистане за более чем 20 лет, оно привело к гибели по меньшей мере 1,5 тысячи человек, более 2 тысяч человек получили травмы, было разрушено свыше 3 тысяч зданий, а число жертв продолжает расти", -заявил Ван Вэньбинь, слова которого приводит МИД Китая.
Он сообщил, что "после землетрясения правительство Китая приняло решение предоставить Афганистану экстренную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия жители Афганистана".
Первую партию гуманитарной помощи планируется отправить в Афганистан чартерным самолетом уже 27 июня.
По его словам, китайская сторона будет тесно координировать свои действия с временным правительством Афганистана, чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи пострадавшим и помочь афганскому народу преодолеть трудности.
"Мы твердо верим, что совместными усилиями временного правительства Афганистана и всех слоев населения, при совместной помощи международного сообщества люди в пострадавших районах смогут как можно скорее преодолеть трудности, ускорить восстановление домов и вернуться к нормальной жизни и производству", - добавил дипломат.
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на 22 июня. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.