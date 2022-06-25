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Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь - РИА Новости, 25.06.2022
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Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь
Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь - РИА Новости, 25.06.2022
Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь
Китай направит пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов), заявил в субботу... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:12
2022-06-25T14:12
в мире
хайбатулла ахундзада
афганистан
китай
пакистан
оон
талибан
мид кнр
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай направит пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов), заявил в субботу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь."Землетрясение 22 июня стало самым сильным землетрясением в Афганистане за более чем 20 лет, оно привело к гибели по меньшей мере 1,5 тысячи человек, более 2 тысяч человек получили травмы, было разрушено свыше 3 тысяч зданий, а число жертв продолжает расти", -заявил Ван Вэньбинь, слова которого приводит МИД Китая.Он сообщил, что "после землетрясения правительство Китая приняло решение предоставить Афганистану экстренную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия жители Афганистана".Первую партию гуманитарной помощи планируется отправить в Афганистан чартерным самолетом уже 27 июня.По его словам, китайская сторона будет тесно координировать свои действия с временным правительством Афганистана, чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи пострадавшим и помочь афганскому народу преодолеть трудности.Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на 22 июня. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://radiosputnik.ria.ru/20220622/gensek-1797412451.html
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в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, китай, пакистан, оон, талибан, мид кнр, землетрясение в афганистане
14:12 25.06.2022
 
Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь

Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану помощь на 7,5 миллиона долларов

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай направит пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов), заявил в субботу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Землетрясение 22 июня стало самым сильным землетрясением в Афганистане за более чем 20 лет, оно привело к гибели по меньшей мере 1,5 тысячи человек, более 2 тысяч человек получили травмы, было разрушено свыше 3 тысяч зданий, а число жертв продолжает расти", -заявил Ван Вэньбинь, слова которого приводит МИД Китая.
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Он сообщил, что "после землетрясения правительство Китая приняло решение предоставить Афганистану экстренную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия жители Афганистана".
Первую партию гуманитарной помощи планируется отправить в Афганистан чартерным самолетом уже 27 июня.
По его словам, китайская сторона будет тесно координировать свои действия с временным правительством Афганистана, чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи пострадавшим и помочь афганскому народу преодолеть трудности.
"Мы твердо верим, что совместными усилиями временного правительства Афганистана и всех слоев населения, при совместной помощи международного сообщества люди в пострадавших районах смогут как можно скорее преодолеть трудности, ускорить восстановление домов и вернуться к нормальной жизни и производству", - добавил дипломат.
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на 22 июня. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреХайбатулла АхундзадаАфганистанКитайПакистанООНТалибанМИД КНРЗемлетрясение в Афганистане
 
 
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