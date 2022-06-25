https://ria.ru/20220625/afganistan-1798082824.html

Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь

Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь - РИА Новости, 25.06.2022

Китай направит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь

Китай направит пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов), заявил в субботу... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:12

2022-06-25T14:12

2022-06-25T14:12

в мире

хайбатулла ахундзада

афганистан

китай

пакистан

оон

талибан

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797252769_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_63b90eec5f5dcf0a570ea9d5234dcb45.jpg

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай направит пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов), заявил в субботу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь."Землетрясение 22 июня стало самым сильным землетрясением в Афганистане за более чем 20 лет, оно привело к гибели по меньшей мере 1,5 тысячи человек, более 2 тысяч человек получили травмы, было разрушено свыше 3 тысяч зданий, а число жертв продолжает расти", -заявил Ван Вэньбинь, слова которого приводит МИД Китая.Он сообщил, что "после землетрясения правительство Китая приняло решение предоставить Афганистану экстренную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия жители Афганистана".Первую партию гуманитарной помощи планируется отправить в Афганистан чартерным самолетом уже 27 июня.По его словам, китайская сторона будет тесно координировать свои действия с временным правительством Афганистана, чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи пострадавшим и помочь афганскому народу преодолеть трудности.Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на 22 июня. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/gensek-1797412451.html

https://ria.ru/20220623/zerno-1797683747.html

афганистан

китай

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, китай, пакистан, оон, талибан, мид кнр, землетрясение в афганистане