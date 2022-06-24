https://ria.ru/20220624/zhurnalist-1798021525.html

Политолог обвинил журналиста Politico в искажении подслушанного разговора

Политолог обвинил журналиста Politico в искажении подслушанного разговора - РИА Новости, 24.06.2022

Политолог обвинил журналиста Politico в искажении подслушанного разговора

Американский политолог Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что его беседа с послом РФ Анатолием Антоновым и бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:53

2022-06-24T23:53

2022-06-24T23:57

россия

сша

украина

центр национальных интересов

дмитрий саймс

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Американский политолог Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что его беседа с послом РФ Анатолием Антоновым и бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом не содержала "никаких секретов", а ее содержание было искажено подслушивавшим журналистом. Репортер издания Politico Дэниэл Липпман утверждает, что подслушивал трех собеседников, когда те общались в вашингтонском ресторане, и написал об этом статью."Я не знаю, оказался ли журналист в ресторане случайно или неслучайно. Я знаю точно, что он не слышал (деталей разговора). Там не было никаких секретов или конфиденциальных сделок", - сказал Саймс, который возглавляет Центр национальных интересов и издает журнал The National Interest.Липпман пишет, что сидел за соседним столом, слышал многое из того, что говорилось, и делал записи услышанного. По его утверждению, российский посол якобы говорил о необходимости "мирного соглашения" для урегулирования ситуации на Украине и спросил Халилзада, каких уступок в Вашингтоне ожидают от Москвы.Саймс охарактеризовал статью как написанную по принципу "слышу звон, но не знаю, где он" и заявил, что не считает нужным комментировать ее по существу."Он (журналист) явно слышал какие-то обрывки разговора. Может быть, у него было для этого какое-то специальное устройство. Может быть, у него слух такой замечательный, но все равно слышал он очень мало. Если бы он мог хорошо слышать - человек с его отсутствием моральных принципов наверняка мог бы воспользоваться магнитофоном, и тогда у него были бы доказательства разговора, - он бы лучше понял, что происходит. Но он явно этого не сделал", - сказал собеседник агентства.В статье также говорится, что посол жаловался на недостаток российско-американского взаимодействия и говорил Халилзаду, что хотел бы воспользоваться его контактами в администрации. Бывший спецпредставитель в свою очередь заявил о необходимости "второго трека" во взаимоотношениях двух стран, написал подслушивавший разговор Липпман.Саймс назвал самоочевидной полезность таких контактов с Антоновым, которого он охарактеризовал как "высокопрофессионального дипломата", способного "в очень трудных условиях добиваться результатов"."Мне всегда казалось, что когда вы говорите о послах великих держав, особенно ядерных держав, особенно единственной державы в мире, которая способна уничтожить США, такой страной является Россия, то мне кажется, что не нужно доказывать, что с такими людьми нужно разговаривать, и нужно понимать их позиции", - сказал он."Когда с послом Антоновым говорит издатель влиятельного журнала, которым являюсь я, и посол Халилзад, который активно выступает в качестве неофициального представителя администрации во многих международных ситуациях, то, мне кажется, не нужно объяснять, почему таким людям целесообразно поговорить с послом России", - добавил собеседник агентства.Посольство РФ не прокомментировало статью в Politico и обстоятельства ее написания.

https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html

https://ria.ru/20220516/ukraina-1788907217.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, центр национальных интересов, дмитрий саймс