16:26 24.06.2022 (обновлено: 16:59 24.06.2022)
Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна
Президент Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территорий этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного похода со стороны киевских властей", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.