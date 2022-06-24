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Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна - РИА Новости, 24.06.2022
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Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна
Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна - РИА Новости, 24.06.2022
Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна
Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:26
2022-06-24T16:59
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территорий этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного похода со стороны киевских властей", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220624/zerno-1797901525.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/putin-1797915435.html
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в мире, россия, оон, брикс, владимир путин, украина, москва
16:26 24.06.2022 (обновлено: 16:59 24.06.2022)
 
Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна

Президент Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территорий этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного похода со стороны киевских властей", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
Путин: истерика вокруг транспортировки украинского зерна раздувается искусственно - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:24
Путин заявил, что ситуация с украинским зерном раздувается искусственно
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:58В России
Путин напомнил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна
 
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