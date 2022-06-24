https://ria.ru/20220624/zerno-1797902681.html

Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна

Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна - РИА Новости, 24.06.2022

Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна

Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:26

2022-06-24T16:26

2022-06-24T16:59

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территорий этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного похода со стороны киевских властей", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220624/zerno-1797901525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/putin-1797915435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оон, брикс, владимир путин, украина, москва