https://ria.ru/20220624/zerno-1797858396.html

МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна

МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна - РИА Новости, 24.06.2022

МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:33

2022-06-24T14:33

2022-06-24T14:33

россия

евросоюз

сша

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности за перебои в поставках зерна на мировые рынки, сообщили в пятницу в дипведомстве. "В ходе встречи обсуждалась тематика продовольственной безопасности. С российской стороны были даны аргументированные разъяснения причин усугубления проблем в продовольственной сфере, вызванных коронавирусной пандемией, нарушением производственно- логистических цепочек, а также решениями ЕС в финансово-экономической и энерго-климатической сферах, последствиями нелегитимных санкционных ограничений США и Евросоюза", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220624/zerno-1797717213.html

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россия, евросоюз, сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин