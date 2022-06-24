https://ria.ru/20220624/zerno-1797858396.html
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна - РИА Новости, 24.06.2022
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:33
2022-06-24T14:33
2022-06-24T14:33
россия
евросоюз
сша
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности за перебои в поставках зерна на мировые рынки, сообщили в пятницу в дипведомстве. "В ходе встречи обсуждалась тематика продовольственной безопасности. С российской стороны были даны аргументированные разъяснения причин усугубления проблем в продовольственной сфере, вызванных коронавирусной пандемией, нарушением производственно- логистических цепочек, а также решениями ЕС в финансово-экономической и энерго-климатической сферах, последствиями нелегитимных санкционных ограничений США и Евросоюза", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220624/zerno-1797717213.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_748:136:3072:1879_1920x0_80_0_0_27663e757e795f857f28eb2c011a1459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна
Замглавы МИД Вершинин заявил послу ЕС о недопустимости обвинений из-за перебоев с зерном