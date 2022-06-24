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МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна - РИА Новости, 24.06.2022
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МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна - РИА Новости, 24.06.2022
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:33
2022-06-24T14:33
россия
евросоюз
сша
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности за перебои в поставках зерна на мировые рынки, сообщили в пятницу в дипведомстве.&nbsp;"В ходе встречи обсуждалась тематика продовольственной безопасности. С российской стороны были даны аргументированные разъяснения причин усугубления проблем в продовольственной сфере, вызванных коронавирусной пандемией, нарушением производственно- логистических цепочек, а также решениями ЕС в финансово-экономической и энерго-климатической сферах, последствиями нелегитимных санкционных ограничений США и Евросоюза", - говорится в комментарии на сайте министерства.&nbsp;"Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки", - подчеркнули в министерстве.
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россия, евросоюз, сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин
14:33 24.06.2022
 
МИД заявил о недопустимости обвинения Москвы в перебоях с поставками зерна

Замглавы МИД Вершинин заявил послу ЕС о недопустимости обвинений из-за перебоев с зерном

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру о недопустимости проводимой западной кампании по возложению на Москву ответственности за перебои в поставках зерна на мировые рынки, сообщили в пятницу в дипведомстве.
 "В ходе встречи обсуждалась тематика продовольственной безопасности. С российской стороны были даны аргументированные разъяснения причин усугубления проблем в продовольственной сфере, вызванных коронавирусной пандемией, нарушением производственно- логистических цепочек, а также решениями ЕС в финансово-экономической и энерго-климатической сферах, последствиями нелегитимных санкционных ограничений США и Евросоюза", - говорится в комментарии на сайте министерства.
 "Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки", - подчеркнули в министерстве.
Зерно - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
00:43
Представитель генсека ООН прокомментировал ситуацию с экспортом зерна
 
РоссияЕвросоюзСШАЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Вершинин
 
 
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