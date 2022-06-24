https://ria.ru/20220624/zerno-1797785032.html
В Германии заявили, что Европа недополучила более трех миллионов тонн зерна
В Германии заявили, что Европа недополучила более трех миллионов тонн зерна - РИА Новости, 24.06.2022
В Германии заявили, что Европа недополучила более трех миллионов тонн зерна
Европа получила вместо 5 миллионов тонн зерна из Украины в мае всего 1,7 миллиона, заявил на глава министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Европа получила вместо 5 миллионов тонн зерна из Украины в мае всего 1,7 миллиона, заявил на глава министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир."Хорошая новость - из 5 миллионов тонн, которые мы имели в месяц перед войной, в мае было поставлено 1,7 миллиона по Дунаю, по дорогам. Возможно, нам удастся увеличить это", - сказал министр на пресс-конференции в Берлине.Он добавил, что Украина "болезненно" переживает блокаду морских портов, которая делает невозможным вывод зерна, призвал задуматься о создании не только "временных, но и постоянных маршрутов" в данном вопросе.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220623/zerno-1797710988.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, россия, дунай (река), оон
В Германии заявили, что Европа недополучила более трех миллионов тонн зерна
Глава Минсельхоза Германии Оздемир: Европа получила вместо пяти миллионов тонн зерна 1,7
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Европа получила вместо 5 миллионов тонн зерна из Украины в мае всего 1,7 миллиона, заявил на глава министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.
"Хорошая новость - из 5 миллионов тонн, которые мы имели в месяц перед войной, в мае было поставлено 1,7 миллиона по Дунаю, по дорогам. Возможно, нам удастся увеличить это", - сказал министр на пресс-конференции в Берлине.
Он добавил, что Украина "болезненно" переживает блокаду морских портов, которая делает невозможным вывод зерна, призвал задуматься о создании не только "временных, но и постоянных маршрутов" в данном вопросе.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.