https://ria.ru/20220624/zerno-1797781724.html
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок - РИА Новости, 24.06.2022
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок
Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:37
2022-06-24T11:37
2022-06-24T11:45
анналена бербок
экономика
россия
германия
мид германии
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В отношении российского зерна - там нет блокады... экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. Есть некоторые компания, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ясно дать понять этим компаниям, что это зерно может быть вывезено также из России. Но это продолжается", - сказала министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анналена бербок, экономика, россия, германия, мид германии, санкции в отношении россии
11:37 24.06.2022 (обновлено: 11:45 24.06.2022)
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин работает с компаниями по вопросу вывоза зерна из России