https://ria.ru/20220624/zerno-1797781724.html

Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок

Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок - РИА Новости, 24.06.2022

Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок

Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:37

2022-06-24T11:37

2022-06-24T11:45

анналена бербок

экономика

россия

германия

мид германии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В отношении российского зерна - там нет блокады... экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. Есть некоторые компания, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ясно дать понять этим компаниям, что это зерно может быть вывезено также из России. Но это продолжается", - сказала министр.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анналена бербок, экономика, россия, германия, мид германии, санкции в отношении россии