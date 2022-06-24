Рейтинг@Mail.ru
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/zerno-1797781724.html
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок - РИА Новости, 24.06.2022
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок
Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:37
2022-06-24T11:45
анналена бербок
экономика
россия
германия
мид германии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В отношении российского зерна - там нет блокады... экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. Есть некоторые компания, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ясно дать понять этим компаниям, что это зерно может быть вывезено также из России. Но это продолжается", - сказала министр.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анналена бербок, экономика, россия, германия, мид германии, санкции в отношении россии
11:37 24.06.2022 (обновлено: 11:45 24.06.2022)
 
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин работает с компаниями по вопросу вывоза зерна из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ, заявила на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"В отношении российского зерна - там нет блокады... экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. Есть некоторые компания, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ясно дать понять этим компаниям, что это зерно может быть вывезено также из России. Но это продолжается", - сказала министр.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
 
Анналена БербокЭкономикаРоссияГерманияМИД ГерманииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала