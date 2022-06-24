https://ria.ru/20220624/zayavki-1798022045.html

Компании РФ увеличили подачи заявок в "Мой экспорт" на участие в выставках

Компании РФ увеличили подачи заявок в "Мой экспорт" на участие в выставках - РИА Новости, 25.06.2022

Компании РФ увеличили подачи заявок в "Мой экспорт" на участие в выставках

Российские экспортный компании в четыре раза увеличил частоту подачи заявок на участие в международных выставках и деловых миссиях через платформу "Мой... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-24T21:01

2022-06-24T21:01

2022-06-25T00:02

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские экспортный компании в четыре раза увеличил частоту подачи заявок на участие в международных выставках и деловых миссиях через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). "Российские экспортеры стали в четыре раза чаще подавать заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях через цифровую платформу "Мой экспорт". С марта по июнь 2022 года они отправили более 5 тысяч заявок на участие в таких мероприятиях, что вчетверо больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении. В июне 2022 года пользователи платформы "Мой экспорт" подали почти в 2,5 раза больше заявок на участие в программе господдержки участия в международных выставках и ярмарках, чем в марте. А рекордным месяцем по количеству заявок в 2022 году оказался май. Также в топ-5 востребованных сервисов вошли господдержка на транспортировку промышленных товаров и товаров АПК, товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, получение сертификата свободной продажи и подбор маркетплейсов. "Рост интереса к международным выставкам и ярмаркам понятен. Если несколько месяцев назад компании только начинали искать альтернативные рынки для экспорта, то теперь они точно знают, где их товары нужны. Это страны ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан. По ее словам, отраслевые выставки, на которых можно найти потенциального покупателя и провести с ним целевые переговоры - это один из самых действенных инструментов, которые предприниматели используют для продвижения на внешних рынках, в том числе на новых. "А то, что заявку можно подать, не вставая с кресла и полностью в цифровом виде, делает процесс проще и легче для компаний, которые сейчас направляют все силы на то, чтобы закрепиться на новых рынках", – добавила Ан. Сейчас на платформе "Мой экспорт" можно подать заявку на участие более чем в 50 выставках. Среди ближайших мероприятий: Многоотраслевая деловая миссия в Армению (24-28 августа), Международная деловая миссия в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в Нигерию (5-7 сентября), Многоотраслевая деловая миссия в Турцию (12-14 сентября). Кроме того, заявки принимаются на Деловую миссию в сфере АПК и сельскохозяйственного оборудования в Азербайджан (15-16 сентября), Многоотраслевую деловую миссию в Саудовской Аравии (3-5 октября) и такую же миссию в Индии (17-19 октября). С 17 по 20 октября российские экспортеры могут попасть на Saudi Agriculture 2022, на 25-26 октября запланирована Деловая миссия производителей промышленной продукции в Египет, а на 26-29 октября - Music China 2022.

https://ria.ru/20220623/zayavki-1797519930.html

https://ria.ru/20220621/brend-1796968091.html

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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия