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Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
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Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС
Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС
Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал вернуться к идее общих закупок газа, а также установлению максимальной цены на газ в ЕС в преддверии зимнего сезона. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:01
2022-06-24T11:01
экономика
в мире
бельгия
россия
евросоюз
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал вернуться к идее общих закупок газа, а также установлению максимальной цены на газ в ЕС в преддверии зимнего сезона."Зима, вероятно, будет сложной. Многие страны уже готовятся к снижению поставок газа. Мы сможем преодолеть этот сложный период, только если будем действовать вместе. Бельгия уже предлагала несколько месяцев назад создать энергетический блок, совершать совместные закупки и установить потолки цен. Мы должны лучше координироваться. Сейчас Еврокомиссия должна взять инициативу и организовать наше взаимодействие", - сказал де Кроо перед началом заседаний второго дня саммита Евросоюза в Брюсселе.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщила о запуске в Германии второго этапа плана по сокращению потребления газа. По его словам, планируется представить "аукционную модель по экономии газа", что позволит отрасли снова закупать газ, но также будет вознаграждать за отказ от него.Весной текущего года власти ФРГ активизировали план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Он предполагает три стадии - стадию раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации, вторую стадию повышенной готовности, когда компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ, наконец, последний этап является чрезвычайной ситуацией, его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html
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экономика, в мире, бельгия, россия, евросоюз, александр де кроо
11:01 24.06.2022
 
Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС

Премьер Бельгии де Кроо призвал вернуться к идее общих закупок газа в Евросоюзе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАлександр де Кроо
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Александр де Кроо. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал вернуться к идее общих закупок газа, а также установлению максимальной цены на газ в ЕС в преддверии зимнего сезона.
"Зима, вероятно, будет сложной. Многие страны уже готовятся к снижению поставок газа. Мы сможем преодолеть этот сложный период, только если будем действовать вместе. Бельгия уже предлагала несколько месяцев назад создать энергетический блок, совершать совместные закупки и установить потолки цен. Мы должны лучше координироваться. Сейчас Еврокомиссия должна взять инициативу и организовать наше взаимодействие", - сказал де Кроо перед началом заседаний второго дня саммита Евросоюза в Брюсселе.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщила о запуске в Германии второго этапа плана по сокращению потребления газа. По его словам, планируется представить "аукционную модель по экономии газа", что позволит отрасли снова закупать газ, но также будет вознаграждать за отказ от него.
Весной текущего года власти ФРГ активизировали план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Он предполагает три стадии - стадию раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации, вторую стадию повышенной готовности, когда компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ, наконец, последний этап является чрезвычайной ситуацией, его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
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