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В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки - РИА Новости, 24.06.2022
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В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки
В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки - РИА Новости, 24.06.2022
В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки
Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:10
2022-06-24T09:10
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япония
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей города, была найдена.Об инциденте стало известно накануне. Как объяснили представители городской администрации, карта памяти находилась в сумке одного из служащих компании, которая была ответственна за организацию выплат нуждающимся гражданам, пострадавшим на фоне коронавирусных ограничений. Как отмечается, сотрудник, который вынес карту памяти из офиса без надлежащего разрешения, потерял свою сумку после ужина в ресторане, будучи в состоянии алкогольного опьянения.Утраченная карта памяти содержала информацию о примерно 460 тысячах человек, то есть обо всех жителях города. Среди персональных данных, содержащихся на карте памяти, были, в частности, фамилии и имена, даты рождения, адреса проживания, информация об уплате городского налога, а также информация о получаемых пособиях.В пятницу, 24 июня, сумка с картой памяти была найдена. Деталей пока не приводится.
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в мире, технологии, япония
09:10 24.06.2022
 
В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки

В Японии потеряли и нашли карту памяти с данными всех 460 тысяч жителей города Амагасаки

© Fotolia / Oleksandr DelykФлешка
Флешка - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Fotolia / Oleksandr Delyk
Флешка. Архивное фото
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей города, была найдена.
Об инциденте стало известно накануне. Как объяснили представители городской администрации, карта памяти находилась в сумке одного из служащих компании, которая была ответственна за организацию выплат нуждающимся гражданам, пострадавшим на фоне коронавирусных ограничений. Как отмечается, сотрудник, который вынес карту памяти из офиса без надлежащего разрешения, потерял свою сумку после ужина в ресторане, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:25
РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных
Утраченная карта памяти содержала информацию о примерно 460 тысячах человек, то есть обо всех жителях города. Среди персональных данных, содержащихся на карте памяти, были, в частности, фамилии и имена, даты рождения, адреса проживания, информация об уплате городского налога, а также информация о получаемых пособиях.
В пятницу, 24 июня, сумка с картой памяти была найдена. Деталей пока не приводится.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 18:39
Операторов обяжут информировать об утечках персональных данных
 
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