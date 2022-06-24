https://ria.ru/20220624/yaponiya-1797737953.html

В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки

В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки - РИА Новости, 24.06.2022

В Японии потеряли карту памяти с данными всех жителей города Амагасаки

Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:10

2022-06-24T09:10

2022-06-24T09:10

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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей города, была найдена.Об инциденте стало известно накануне. Как объяснили представители городской администрации, карта памяти находилась в сумке одного из служащих компании, которая была ответственна за организацию выплат нуждающимся гражданам, пострадавшим на фоне коронавирусных ограничений. Как отмечается, сотрудник, который вынес карту памяти из офиса без надлежащего разрешения, потерял свою сумку после ужина в ресторане, будучи в состоянии алкогольного опьянения.Утраченная карта памяти содержала информацию о примерно 460 тысячах человек, то есть обо всех жителях города. Среди персональных данных, содержащихся на карте памяти, были, в частности, фамилии и имена, даты рождения, адреса проживания, информация об уплате городского налога, а также информация о получаемых пособиях.В пятницу, 24 июня, сумка с картой памяти была найдена. Деталей пока не приводится.

https://ria.ru/20220615/utechka-1795446476.html

https://ria.ru/20220405/dannye-1781959438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, япония