https://ria.ru/20220624/yandekslavka-1797843033.html
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2022
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой
Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:02
2022-06-24T14:02
2022-06-24T14:02
интернет
технологии
яндекс
россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает корреспондент РИА Новости."Сервер не отвечает. В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением", - говорится в сообщении на сайте.Ранее в пятницу пользователи сообщали о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber."У ряда пользователей возникают трудности с доступом к Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797553592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, технологии, яндекс, россия, общество
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой
Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в его работе
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сервер не отвечает. В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением", - говорится в сообщении на сайте.
Ранее в пятницу пользователи сообщали о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси
" и Uber
.
"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили агентству в пресс-службе компании.