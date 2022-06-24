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В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2022
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В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2022
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой
Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:02
2022-06-24T14:02
интернет
технологии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает корреспондент РИА Новости."Сервер не отвечает. В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением", - говорится в сообщении на сайте.Ранее в пятницу пользователи сообщали о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber."У ряда пользователей возникают трудности с доступом к Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
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интернет, технологии, яндекс, россия, общество
14:02 24.06.2022
 
В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой

Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в его работе

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сервер не отвечает. В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением", - говорится в сообщении на сайте.
Ранее в пятницу пользователи сообщали о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber.
"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"
 
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