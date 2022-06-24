https://ria.ru/20220624/yandekslavka-1797843033.html

В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2022

В работе сервиса "Яндекс.Лавка" произошел сбой

Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:02

2022-06-24T14:02

2022-06-24T14:02

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта, в компании работают над устранением проблемы, передает корреспондент РИА Новости."Сервер не отвечает. В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением", - говорится в сообщении на сайте.Ранее в пятницу пользователи сообщали о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber."У ряда пользователей возникают трудности с доступом к Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили агентству в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797553592.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

интернет, технологии, яндекс, россия, общество