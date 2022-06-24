https://ria.ru/20220624/yakutiya-1797792266.html
Деловой форум "Татарстан-Якутия" собрал порядка 300 участников
Деловой форум "Татарстан-Якутия" собрал порядка 300 участников - РИА Новости, 24.06.2022
Деловой форум "Татарстан-Якутия" собрал порядка 300 участников
Деловой форум "Татарстан - Якутия" собрал порядка 300 участников в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:01
2022-06-24T12:01
2022-06-24T12:01
республика саха (якутия)
экономика
рустам минниханов
айсен николаев
верхоянск
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ЯКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Деловой форум "Татарстан - Якутия" собрал порядка 300 участников в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее сообщалось о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу находится с рабочей поездкой в Республике Саха (Якутия). В частности, состоялись его встреча с главой республики Айсеном Николаевым, деловой форум "Татарстан - Якутия", ввод в эксплуатацию гибридной электростанции в городе Верхоянске.В рамках дней республики Татарстан в Якутии, которые проходят с 22 по 25 июня, подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере судостроения и создания и управления индустриальными парками. Среди перспективных отраслей стороны назвали газохимию, энергетику, транспорт, агропромышленный комплекс, образование и культуру.Как отметил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, взаимодействие двух крупных регионов происходит во благо всей страны. "Проведение совместного форума ещё раз подтверждает намерение продолжить сотрудничество, направленное на укрепление торгово-экономических, деловых, культурно-гуманитарных связей между республиками, уделив особое внимание сотрудничеству в инновационных отраслях, в области цифровой трансформации экономики", – приводятся слова Николаева.В свою очередь, по словам президента Татарстана Рустама Минниханова, регионам есть чему учиться и дополнять друг друга. "Совместно мы сделаем всё, чтобы наш бизнес был представлен в Якутии, а якутский бизнес был представлен в Татарстане", – сказал он.
https://ria.ru/20220624/tatarstan-1797745801.html
https://ria.ru/20220618/yakutiya-1796435475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рустам минниханов, айсен николаев, верхоянск
Деловой форум "Татарстан-Якутия" собрал порядка 300 участников
Деловой форум "Татарстан-Якутия" в Якутске собрал порядка 300 участников
ЯКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Деловой форум "Татарстан - Якутия" собрал порядка 300 участников в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее сообщалось о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу находится с рабочей поездкой в Республике Саха (Якутия). В частности, состоялись его встреча с главой республики Айсеном Николаевым, деловой форум "Татарстан - Якутия", ввод в эксплуатацию гибридной электростанции в городе Верхоянске.
В рамках дней республики Татарстан в Якутии, которые проходят с 22 по 25 июня, подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере судостроения и создания и управления индустриальными парками. Среди перспективных отраслей стороны назвали газохимию, энергетику, транспорт, агропромышленный комплекс, образование и культуру.
"Деловой форум "Татарстан - Якутия" собрал порядка 300 участников, среди которых руководители регионов и представители ведущих промышленных, транспортно-логистических, инновационных компаний", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, взаимодействие двух крупных регионов происходит во благо всей страны. "Проведение совместного форума ещё раз подтверждает намерение продолжить сотрудничество, направленное на укрепление торгово-экономических, деловых, культурно-гуманитарных связей между республиками, уделив особое внимание сотрудничеству в инновационных отраслях, в области цифровой трансформации экономики", – приводятся слова Николаева.
В свою очередь, по словам президента Татарстана Рустама Минниханова, регионам есть чему учиться и дополнять друг друга. "Совместно мы сделаем всё, чтобы наш бизнес был представлен в Якутии, а якутский бизнес был представлен в Татарстане", – сказал он.