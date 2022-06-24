https://ria.ru/20220624/vyskazyvaniya-1797727861.html

Россия разослала в ООН примеры ненавистнических заявлений политиков Украины

Россия разослала в ООН примеры ненавистнических заявлений политиков Украины - РИА Новости, 24.06.2022

Россия разослала в ООН примеры ненавистнических заявлений политиков Украины

Российская делегация распространила в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее ООН подборку ненавистнических высказываний украинских РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:50

2022-06-24T06:50

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ООН, 24 июн — РИА Новости. Российская делегация распространила в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее ООН подборку ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.В числе прочих в документе приводятся слова Владимира Зеленского от 29 ноября 2021 года, который называет попавших под санкции СНБО Украины "особями"."А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю", — сказал тогда он.Постпредство также привело знаменитое высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года о жителях ДНР и ЛНР."У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах <…> Так и именно так мы выиграем эту войну", — заявил Порошенко.Приводятся и слова бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия от 4 сентября 2018 года, который заявил, что является "огромным сторонником прямой демократии", добавив, что "самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 1930-х годах".В распространенном документе также содержатся цитаты многих других украинских политиков.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/rossiya-1794817339.html

https://ria.ru/20220428/predotvraschenie-1786039665.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон