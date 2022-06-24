https://ria.ru/20220624/vozhdenie-1797723444.html

Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении

Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении - РИА Новости, 24.06.2022

Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении

Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США, предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, которое повлекло ДТП и травмы... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T04:32

2022-06-24T04:32

2022-06-24T04:32

в мире

нэнси пелоси

калифорния

сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США, предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, которое повлекло ДТП и травмы его участника, сообщает прокуратура калифорнийского округа Напа.Инцидент произошел 28 мая, когда 82-летнего Пелоси арестовали как участника ДТП. В его Porsche 2021 года выпуска врезался джип. После ареста Пелоси был отпущен под залог в 5 тысяч долларов.Дорожно-постовая служба Калифорнии установила, что "непосредственной причиной столкновения" был именно Пелоси. Уровень алкоголя в его крови составлял 0,08 промилле."Исходя из степени травм, полученных пострадавшим, окружной прокурор выдвинул против Пелоси обвинения в мелком правонарушении", - говорится в заявлении окружной прокуратуры.Пелоси должен предстать перед судом 3 августа.Обвиняемый женат на одной из самых влиятельных американских политиков Нэнси Пелоси с 1963 года. У пары пятеро детей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нэнси пелоси, калифорния, сша