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Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении - РИА Новости, 24.06.2022
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Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении
Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении - РИА Новости, 24.06.2022
Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении
Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США, предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, которое повлекло ДТП и травмы... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T04:32
2022-06-24T04:32
в мире
нэнси пелоси
калифорния
сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США, предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, которое повлекло ДТП и травмы его участника, сообщает прокуратура калифорнийского округа Напа.Инцидент произошел 28 мая, когда 82-летнего Пелоси арестовали как участника ДТП. В его Porsche 2021 года выпуска врезался джип. После ареста Пелоси был отпущен под залог в 5 тысяч долларов.Дорожно-постовая служба Калифорнии установила, что "непосредственной причиной столкновения" был именно Пелоси. Уровень алкоголя в его крови составлял 0,08 промилле."Исходя из степени травм, полученных пострадавшим, окружной прокурор выдвинул против Пелоси обвинения в мелком правонарушении", - говорится в заявлении окружной прокуратуры.Пелоси должен предстать перед судом 3 августа.Обвиняемый женат на одной из самых влиятельных американских политиков Нэнси Пелоси с 1963 года. У пары пятеро детей.
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в мире, нэнси пелоси, калифорния, сша
04:32 24.06.2022
 
Мужа спикера нижней палаты конгресса США Пелоси обвинили в пьяном вождении

Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей конгресса США, обвинили в пьяном вождении

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США, предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, которое повлекло ДТП и травмы его участника, сообщает прокуратура калифорнийского округа Напа.
Инцидент произошел 28 мая, когда 82-летнего Пелоси арестовали как участника ДТП. В его Porsche 2021 года выпуска врезался джип. После ареста Пелоси был отпущен под залог в 5 тысяч долларов.
Дорожно-постовая служба Калифорнии установила, что "непосредственной причиной столкновения" был именно Пелоси. Уровень алкоголя в его крови составлял 0,08 промилле.
"Исходя из степени травм, полученных пострадавшим, окружной прокурор выдвинул против Пелоси обвинения в мелком правонарушении", - говорится в заявлении окружной прокуратуры.
Пелоси должен предстать перед судом 3 августа.
Обвиняемый женат на одной из самых влиятельных американских политиков Нэнси Пелоси с 1963 года. У пары пятеро детей.
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