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Лавров предположил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
Лавров предположил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией - РИА Новости, 24.06.2022
Лавров предположил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
Европейские страны объединяются против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:58
2022-06-24T12:58
2022-06-24T15:19
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
нато
азербайджан
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БАКУ, 24 июн — РИА Новости. Европейские страны объединяются против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету — войны с Российской Федерацией", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.Глава ведомства добавил, что Москва будет "реально смотреть на поведение Европейского союза" и "следить за реальными шагами", которые предпримет Брюссель, а также Молдавия и Украина после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС.Лавров не рассчитывает, что "нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется" в обозримой или долгосрочной перспективе.В четверг главы государств и правительств ЕС решили предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов на вступление в состав союза.Это — начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797811881.html
https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html
азербайджан
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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
2022-06-24T12:58
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато, азербайджан
12:58 24.06.2022 (обновлено: 15:19 24.06.2022)
Лавров предположил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
Глава МИД Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО формируют коалицию для войны с Россией