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Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/voennyy-1798019127.html
Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России
Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России - РИА Новости, 24.06.2022
Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:12
2022-06-24T23:52
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы."Дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, сообщает с передовой, что в нашем полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни сообщил, что он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпасов. "Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле", — добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
23:12 24.06.2022 (обновлено: 23:52 24.06.2022)
 
Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России

Глава Чечни Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы.
"Дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, сообщает с передовой, что в нашем полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни сообщил, что он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпасов. "Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле", — добавил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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