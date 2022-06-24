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Военнообязанных в Киеве вывозили за границу под видом волонтеров - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/voennobyazannye-1797782371.html
Военнообязанных в Киеве вывозили за границу под видом волонтеров
Военнообязанных в Киеве вывозили за границу под видом волонтеров - РИА Новости, 24.06.2022
Военнообязанных в Киеве вывозили за границу под видом волонтеров
В Киеве арестовали мужчину, который за деньги помогал военнообязанным уехать с Украины под видом волонтеров, сообщила киевская городская прокуратура. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:39
2022-06-24T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Киеве арестовали мужчину, который за деньги помогал военнообязанным уехать с Украины под видом волонтеров, сообщила киевская городская прокуратура."Мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и ведении волонтерской деятельности с последующим внесением в специальную базу данных, что дает право на пересечение государственной границы в качестве волонтера. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы. Стоимость услуг составляла от десяти тысяч долларов США", — говорится на сайте надзорного ведомства.Подозреваемому предъявили обвинение по статье о незаконной переправке граждан призывного возраста через границу.На Украине с 24 февраля действует военное положение, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:39 24.06.2022 (обновлено: 12:43 24.06.2022)
 
Военнообязанных в Киеве вывозили за границу под видом волонтеров

Военнообязанных в Киеве вывозили за границу под видом волонтеров за десять тысяч долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Киеве арестовали мужчину, который за деньги помогал военнообязанным уехать с Украины под видом волонтеров, сообщила киевская городская прокуратура.
"Мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и ведении волонтерской деятельности с последующим внесением в специальную базу данных, что дает право на пересечение государственной границы в качестве волонтера. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы. Стоимость услуг составляла от десяти тысяч долларов США", — говорится на сайте надзорного ведомства.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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