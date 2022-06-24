https://ria.ru/20220624/velikobritaniya-1797732345.html
Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах
Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах - РИА Новости, 24.06.2022
Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах
Председатель Консервативной партии Великобритании Оливер Доуден подал в отставку после поражения тори на дополнительных выборах. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:16
2022-06-24T08:16
2022-06-24T08:21
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Оливер Доуден подал в отставку после поражения тори на дополнительных выборах.Ранее в графствах Уэст-Йоркшир и Девон прошли дополнительные выборы в парламент. Консерваторы проиграли оба места, ранее принадлежавшие их партии.Доуден заявил в Twitter, что сторонники партии "огорчены и разочарованы" таким результатом, и он разделяет их чувства.Дополнительные выборы были назначены, поскольку консерваторы, которым принадлежали оба мандата, потеряли их в результате громких скандалов. Депутат от Уэст-Йоркшира Имран Ахмад Хан ушел в отставку после того, как был осужден за сексуальное насилие над подростком. Место в Девоне, принадлежавшее консерваторам более века, с 2010 года представлял Нил Пэриш. Он был вынужден покинуть палату общин, после того как признался, что смотрел порнографию во время рабочего заседания.В результате прошедших в четверг выборов победу в Уэст-Йоркшире одержал представитель лейбористов, в Девоне победила Партия либеральных демократов.
https://ria.ru/20220617/dzhonson-1796360784.html
https://ria.ru/20220616/otstavka-1795626469.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, девон, великобритания
08:16 24.06.2022 (обновлено: 08:21 24.06.2022)
Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах
Глава британских тори Оливер Доуден подал в отставку после неудачи партии на выборах
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Председатель Консервативной партии Великобритании Оливер Доуден подал в отставку
после поражения тори на дополнительных выборах.
Ранее в графствах Уэст-Йоркшир и Девон
прошли дополнительные выборы в парламент. Консерваторы проиграли оба места, ранее принадлежавшие их партии.
Доуден заявил в Twitter, что сторонники партии "огорчены и разочарованы" таким результатом, и он разделяет их чувства.
"Мы не можем продолжать работать, как обычно. Кто-то должен взять на себя ответственность, и я пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах мне было бы неправильно оставаться на своем посту", - написал Доуден.
Дополнительные выборы были назначены, поскольку консерваторы, которым принадлежали оба мандата, потеряли их в результате громких скандалов. Депутат от Уэст-Йоркшира Имран Ахмад Хан ушел в отставку после того, как был осужден за сексуальное насилие над подростком. Место в Девоне, принадлежавшее консерваторам более века, с 2010 года представлял Нил Пэриш. Он был вынужден покинуть палату общин, после того как признался, что смотрел порнографию во время рабочего заседания.
В результате прошедших в четверг выборов победу в Уэст-Йоркшире одержал представитель лейбористов, в Девоне победила Партия либеральных демократов.