https://ria.ru/20220624/velikobritaniya-1797732345.html

Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах

Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах - РИА Новости, 24.06.2022

Глава британских тори подал в отставку после неудачи партии на выборах

Председатель Консервативной партии Великобритании Оливер Доуден подал в отставку после поражения тори на дополнительных выборах. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:16

2022-06-24T08:16

2022-06-24T08:21

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Оливер Доуден подал в отставку после поражения тори на дополнительных выборах.Ранее в графствах Уэст-Йоркшир и Девон прошли дополнительные выборы в парламент. Консерваторы проиграли оба места, ранее принадлежавшие их партии.Доуден заявил в Twitter, что сторонники партии "огорчены и разочарованы" таким результатом, и он разделяет их чувства.Дополнительные выборы были назначены, поскольку консерваторы, которым принадлежали оба мандата, потеряли их в результате громких скандалов. Депутат от Уэст-Йоркшира Имран Ахмад Хан ушел в отставку после того, как был осужден за сексуальное насилие над подростком. Место в Девоне, принадлежавшее консерваторам более века, с 2010 года представлял Нил Пэриш. Он был вынужден покинуть палату общин, после того как признался, что смотрел порнографию во время рабочего заседания.В результате прошедших в четверг выборов победу в Уэст-Йоркшире одержал представитель лейбористов, в Девоне победила Партия либеральных демократов.

https://ria.ru/20220617/dzhonson-1796360784.html

https://ria.ru/20220616/otstavka-1795626469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, девон, великобритания