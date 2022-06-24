https://ria.ru/20220624/valyuta-1797949818.html

Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции

Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции - РИА Новости, 24.06.2022

Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации с... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:58

2022-06-24T17:58

2022-06-24T17:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

тинькофф. кредитные системы

ярослав нилов

эльвира набиуллина

валюта

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации с введением комиссии за обслуживание валютных счетов некоторыми коммерческими банками.Сервис "Тинькофф Инвестиции" ранее в пятницу сообщил, что с 4 июля вводит плату в размере 1% в месяц на брокерских счетах на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов.В обращении, размещенном в Telegram-канале политика, Нилов просит Набиуллину принять меры в отношении коммерческих банков "с целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц, имеющих счета в иностранной валюте". Введение комиссии за обслуживание валютных счетов с учетом непростой финансово-экономической ситуации в стране Нилов называет недопустимым.Депутат напомнил, что законодательство РФ не предусматривает возможности в одностороннем порядке устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета со стороны банка."Некоторым банкам предупреждения регулятора о недопустимости введения комиссии оказалось мало. Значит, пора переходить к действиям", - написал политик.Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что в регуляторе считают недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов. Уточнялось, что ЦБ проинформировал банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

https://ria.ru/20220624/komissiya-1797838377.html

https://ria.ru/20220624/dollar-1797903758.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, ярослав нилов, эльвира набиуллина, валюта