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Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции - РИА Новости, 24.06.2022
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Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции
Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции - РИА Новости, 24.06.2022
Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации с... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:58
2022-06-24T17:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
тинькофф. кредитные системы
ярослав нилов
эльвира набиуллина
валюта
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации с введением комиссии за обслуживание валютных счетов некоторыми коммерческими банками.Сервис "Тинькофф Инвестиции" ранее в пятницу сообщил, что с 4 июля вводит плату в размере 1% в месяц на брокерских счетах на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов.В обращении, размещенном в Telegram-канале политика, Нилов просит Набиуллину принять меры в отношении коммерческих банков "с целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц, имеющих счета в иностранной валюте". Введение комиссии за обслуживание валютных счетов с учетом непростой финансово-экономической ситуации в стране Нилов называет недопустимым.Депутат напомнил, что законодательство РФ не предусматривает возможности в одностороннем порядке устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета со стороны банка."Некоторым банкам предупреждения регулятора о недопустимости введения комиссии оказалось мало. Значит, пора переходить к действиям", - написал политик.Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что в регуляторе считают недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов. Уточнялось, что ЦБ проинформировал банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.
https://ria.ru/20220624/komissiya-1797838377.html
https://ria.ru/20220624/dollar-1797903758.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, ярослав нилов, эльвира набиуллина, валюта
17:58 24.06.2022
 
Депутат обратился к главе ЦБ из-за комиссии банков за валютные операции

Депутат Нилов обратился к Набиуллиной из-за введения банками комиссии за валютные операции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации с введением комиссии за обслуживание валютных счетов некоторыми коммерческими банками.
Сервис "Тинькофф Инвестиции" ранее в пятницу сообщил, что с 4 июля вводит плату в размере 1% в месяц на брокерских счетах на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов.
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В обращении, размещенном в Telegram-канале политика, Нилов просит Набиуллину принять меры в отношении коммерческих банков "с целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц, имеющих счета в иностранной валюте". Введение комиссии за обслуживание валютных счетов с учетом непростой финансово-экономической ситуации в стране Нилов называет недопустимым.
Депутат напомнил, что законодательство РФ не предусматривает возможности в одностороннем порядке устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета со стороны банка.
"Некоторым банкам предупреждения регулятора о недопустимости введения комиссии оказалось мало. Значит, пора переходить к действиям", - написал политик.
Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что в регуляторе считают недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов. Уточнялось, что ЦБ проинформировал банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Тинькофф. Кредитные СистемыЯрослав НиловЭльвира НабиуллинаВалюта
 
 
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