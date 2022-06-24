https://ria.ru/20220624/ukraina-1797800767.html
Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил, что обещать - не значит жениться. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:28
в мире
украина
евросоюз
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил, что обещать - не значит жениться.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой". Странная аналогия. Видимо, очень уж хочется стать "любимой женой" в европейском "гареме". Но кроме новоиспеченных кандидатов, "помолвлены" с ЕС еще несколько государств. Например, Турция находится в этом мутном статусе с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, Сербия – с 2012, Албания – с 2014-го. Так что здесь более уместно другое выражение: обещать - не значит жениться", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Аксенов о получении Украиной статуса кандидата в ЕС: обещать — не значит жениться