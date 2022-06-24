https://ria.ru/20220624/ukraina-1797800767.html

Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Аксенов прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил, что обещать - не значит жениться. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:28

в мире

украина

евросоюз

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил, что обещать - не значит жениться.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой". Странная аналогия. Видимо, очень уж хочется стать "любимой женой" в европейском "гареме". Но кроме новоиспеченных кандидатов, "помолвлены" с ЕС еще несколько государств. Например, Турция находится в этом мутном статусе с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, Сербия – с 2012, Албания – с 2014-го. Так что здесь более уместно другое выражение: обещать - не значит жениться", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, республика крым, сергей аксенов (политик)